Строительство Трансадриатического трубопровода (ТАП), являющегося составной частью «Южного газового коридора» (ЮГК) для поставок азербайджанского газа в Европу, завершится в конце 2020 года. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на заседании круглого стола на тему «Энергетическая безопасность» в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Три из четырех сегментов «Южного газового коридора» успешно реализованы. Что касается последнего сегмента, то проект ТАП будет завершен в конце нынешнего года. Таким образом, будет сдана в эксплуатацию интегрированная система трубопровода протяженностью 3,5 тысячи километров. <…> Это очень важно для нас, наших партнеров, энергетической безопасности Европы», — сказал И.Алиев.

Глава государства отметил, что идет работа над новыми проектами с новыми странами.

«Южный газовый коридор соединяет семь стран — Азербайджан, Турцию, Грузию, Болгарию, Грецию, Албанию, Италию. А три балканские страны — Босния и Герцеговина, Черногория и Хорватия уже подписали с нами меморандум о присоединением к проекту на втором этапе, в частности, предусматривающем строительство Ионическо-Адриатического трубопровода. В техническом отношении это возможно, с точки зрения запасов газа — тоже. Мы увеличили добычу и, конечно, возникнет потребность в еще большей поддержке со стороны Европейской комиссии», — подчеркнул Алиев. По его мнению, реализация этой фазы проекта ускорится, «если он будет включен в список проектов, отвечающих общим интересам Евросоюза».

Minval.az