Резолюции ПАСЕ относительно положения с прозрачностью, демократическими нормами, свободой волеизъявления всегда вызывают много вопросов и наводят на смутные сомнения. Это касается не только мотивов, связанных с постсоветскими странами, и государств так называемого восточного блока.

Кочка, с которой всевидящие европейские мужи наблюдают и выносят вердикты, невысока, и невооруженным глазом просматривается предвзятость. А она, как водится, есть следствие не чистых помыслов и пристрастий.

В европейских коридорах давно скучковались группы, поймавшие кураж на травле институтов отдельных народов. Под прицелом неувядающего злопыхательства неизменно оказываются то Турция, то Азербайджан, то Казахстан. Буйство больной принципиальности по традиции просыпается в канун выборных кампаний.

Несколько дней назад Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла жесткую резолюцию «о положении политзаключенных в Азербайджане». Случайно ли это, имеет ли место обыкновенное совпадение? Конечно же, нет.

Все выстроено в строгом соответствии с канонами жанра политической комедии, которая разыгрывается ради оказания давления на азербайджанскую власть, общество и независимые институты.

Руководство Азербайджана назвало незаконной и несправедливой решения ПАСЕ, из чего стало ясно, что Баку никогда не пойдет на сделку с носителями нечистоплотных технологий.

Повторилась старая история, когда европейские самозваные арбитры опять норовят увидеть соринку в чужом глазу, а в собственном не чувствуют бревна.

Европейцев лихорадит давно. Их политические элиты водят за нос людей, которым все труднее сводить концы с концами. Верхи, как правило, не слышат социально уязвимых, без конца дурят их в плоскости социальных, трудовых, экологических и других проблем.

Ни для кого не является секретом диктат так называемого кластера глобалистов, которые в грош не ставят мнение низов, призывающих покончить с хищническими законами обирания людей. Преследования независимых честных журналистов и блогеров во Франции, Нидерландах, Германии и других странах стали обычной нормой.

Приклеивая несогласным лейбл антиглобалистов, и распространяя мнение о пагубности их движения, правящие элиты ведут согласованное наступление на обездоленных. Их вина всего лишь в том, что считают своим долгом требовать от правительств и парламентов честного диалога с гражданским обществом.

В Европе нарастает народный гнев, вызванный дефицитом разумных решений относительно неурядиц, которые больнее всего ударяют не по имущим слоям, а по интересам мало защищенных.

На поверку идет массовое нарушение прав человека, чему противятся общественные силы. И, как результат, мир видит бесстыдные акты побоищ на улицах и площадях французских, немецких городов. Полицейские, силы спецслужб подвергают ни в чем неповинных людей злостному избиению лишь потому, что они не соглашаются с решениями верхов.

Высокомерная Европа, в попытках сглаживания острых конфликтов, превращает дискуссии на площадке консультативного органа, коим является ПАСЕ, в бесконечный акт демагогии. Так, фокус внимания уводится от насущных проблем континента.

Пагубная методика напомнила о себе в преддверии парламентских выборов Азербайджана принятием жесткой резолюции «о положении политзаключенных».

Скепсис к выборной кампании Азербайджана это своеобразная форма устрашения, которой традиционно увлекаются бравые евродепутаты ради продвижения своих целей и ценностей. Они не желают слышать чужое мнение. В них всегда просыпается больной снобизм, когда с ними не только не соглашаются, но и указывают на ошибочность их взглядов.

Но внимание приковывает к себе другое, и об этом невозможно не упомянуть. Армению с прошлого года мощно трясет, и внутриполитический покой ей только снится.

Один коррупционный скандал сменяет другой, громко объявленные расследования сугубо криминальных дел с участием властных персон не только не доводятся до логического конца, но и спускаются на тормозах. Демократизатор Пашиян не только не действует в рамках правового поля, а лишь способствует расширению поля беспредела, все глубже ударяясь в волюнтаризм. В процессы вынуждены вмешиваться международные институты.

Людей, в том числе экс-глав государства, преследуют и сажают в тюрьмы, однако никто в ПАСЕ об этом ничего не говорит. Сердобольные ревнители личных свобод, словно, воды в рот набрали, и предпочитают не замечать парадоксов армянских реалий. Они лишь тщательно гиперболизируют отдельные фрагменты из азербайджанских реалий.

Пришлют европейцы своих наблюдателей в Азербайджан, или нет, это ровным счетом не имеет никакого значения для судьбы парламентских выборов.

Во-первых, наблюдатели уже прибыли, во-вторых, все в стране прозрачно, и нет оснований драматизировать атмосферу вокруг высосанных из пальца «проблем». Наконец, угрозы относительно дисквалификации азербайджанской делегации из ПАСЕ – это, скорее, станет благом, а не потерей для Баку.

Коль структура превратила фальшь в рабочий инструмент давления, и только изощряется в своих неудачных экспериментах, надо ли иметь с ней дело?

Защита национальных интересов, которую Баку ставит во главу угла, не может считаться нарушением общепринятых правил и угрозой для буквы международного права.

В самый раз напомнить ретивым поборникам прав человека, что рядом с Азербайджаном есть Армения с ее богатым послужным по части псевдо-демократических традиций. Расстрелы парламента, уличных манифестантов, традиции госпереворотов и захватов расположений силовых ведомств, в ходе которых погибали безвинные люди, это холодные реалии.

Армянские реалии, где мафия срослась с властью, это идиллия для криминала. Вот где надобно выявлять пороки с сонмом нарушения прав человека.

Появившиеся у Совета Европы механизмы приостановления или же прекращения членства в организации стран не могут восприниматься неблагоприятствующим явлением для Азербайджана, который во всем предпочитает соблюдение требований правового поля.

Пусть на этот счет беспокоятся в Армении, где законы страны поставлены с ног на голову, и где по-прежнему не предвидится стабильности.

В Азербайджане же все прозрачно и предсказуемо, и не стоит беспокоиться по пустым поводам.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az