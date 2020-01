Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал президенту США Дональду Трампу при выстраивании внешней политики ориентироваться на факты, а не заголовки в СМИ.

Ранее Трамп, сославшись на телеканал Fox News, написал в Twitter на английском и фарси, что «иранский министр иностранных дел заявил, что Иран желает вести переговоры с США, но хочет снятия санкции». «Нет, спасибо», — отметил американский лидер.

«Дональду Трампу следовало бы основываться в своих внешнеполитических комментариях и решениях на фактах, а не заголовках Fox News и переводчиках с фарси», — написал Зариф в Twitter, передает РИА Новости.

Министр также прикрепил отрывок из своего интервью изданию Spiegel, в котором изначально обсуждал свои взгляды на возможность переговоров с США. Зариф отметил, что текст приводится на доступном Трампу английском языке.

В интервью изданию Зариф заявил, что «не исключает возможность проведения переговоров» с США даже после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, если Вашингтон изменит курс и снимет санкции в отношении Тегерана, подчеркнув, при этом, Иран до сих пор находится за столом переговоров, а покинули его США.

.@realdonaldtrump is better advised to base his foreign policy comments & decisions on facts, rather than @FoxNews headlines or his Farsi translators

To be better informed, he can read my entire interview (in English) https://t.co/eZR8NzuWXV

Too many words? Then just read this: pic.twitter.com/URkbUll49P

— Javad Zarif (@JZarif) January 26, 2020