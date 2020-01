Корреспондент «Би-би-си» в Иране Али Хашем опубликовал новое видео, на котором запечатлен момент крушения украинского Boeing 737 в Иране. Кадры появились в Twitter-аккаунте журналиста.

На видео, снятом из проезжающего мимо автомобиля, запечатлено, как примерно 56 секунд перед крушением самолет летит в огне.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» выполнял рейс Тегеран — Киев со 168 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. Он упал через несколько минут после вылета утром 8 января, выживших нет.

Среди версий крушения на Украине рассматривают взрыв техногенного или террористического характера, столкновение с беспилотником или другим летающим объектом. В Иране настаивают, что катастрофа произошла по техническим причинам.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) 10 января 2020 г.