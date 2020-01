Парламент Ирана принял решение, объявляющее американскую армию террористической организацией.

Под крики «Смерть Америке!» законодатели приняли решение о том, что «все члены Пентагона, компании и институты, принадлежащие командирам США и элементам, участвовавшим в убийстве Касема Сулеймани, а также объявляются террористами».

Также принято решение о том, на улучшение оборонительных возможностей Корпуса стражей исламской революции будет ассигновано 200 миллионов евро.

The bill has been passed by the majority of Iran parliament members while they were chanting «Death to America» !!! pic.twitter.com/dg3zcxfiqf

