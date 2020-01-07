Парламент Ирана принял решение, объявляющее американскую армию террористической организацией.

Под крики «Смерть Америке!» законодатели приняли решение о том, что «все члены Пентагона, компании и институты, принадлежащие командирам США и элементам, участвовавшим в убийстве Касема Сулеймани, а также объявляются террористами».

Также принято решение о том, на улучшение оборонительных возможностей Корпуса стражей исламской революции будет ассигновано 200 миллионов евро.

Minval.az