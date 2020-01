Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возглавляет церемонию прощания с убитым командующим силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генералом Касемом Сулеймани. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение.

Отмечается, что в церемонии также принимает участие президент Ирана Хасан Роухани.

Похороны транслируются иранским государственным телевидением. На записи видно, что аятолла Хаменеи не смог сдержать слез.

#Iran‘s dictator @khamenei_ir weeping at Soleimani’s funeral.

I haven’t been so happy in a very long time!

As an Iranian, I say thank you to U.S. President Donald Trump & all those involved in killing this ruthless terrorist. pic.twitter.com/VUln5w7g3j

— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 6 января 2020 г.