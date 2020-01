В университете в Нью-Дели группа неизвестных в масках совершила нападение, в результате которого серьезно пострадали по меньшей мере 18 человек. Об этом сообщает сайт газеты Times of India.

Инцидент произошел вечером в воскресенье. Порядка 50 злоумышленников с палками и крикетными битами ворвались на территорию городка, громили автомобили, били стекла и избивали студентов и преподавателей.

Инициатора нападения еще не нашли. Студенты предполагают, что погром устроили члены правых молодежных организаций, так как университет им. Джавахарлала Неру считается оплотом левого студенчества.

Выясняются обстоятельства происшествия.

Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra arrives at AIIMS Trauma Centre where 18 people from Jawaharlal Nehru University (#JNU) have been admitted following violence at university pic.twitter.com/Kw8t7gFyxU

— ANI (@ANI) January 5, 2020