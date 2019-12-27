Отношение Литвы к завершению строительства Белорусской АЭС в Островце не должно быть слишком радикальным, поскольку она может не получить поддержки со стороны институтов ЕС, считает глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

«Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС — безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся», — цитирует министра «Интерфакс».

«Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы, и нормы международного права также применяются достаточно избирательно», — добавил Линкявичюс.

Министр уточнил, что радикально и малореалистично было бы требовать прекращения работы электростанции после того как она будет запущена.

«Что это значит чересчур — если мы требуем, чтобы электростанция не работала или будем требовать, чтобы она была остановлена после того как вступит в эксплуатацию, — это довольно радикально. На данном этапе мы должны выдвигать реалистичные требования, понятные нашим союзникам», — сказал глава МИД.

«Когда мы требовали, например, чтобы они (Беларусь) построили электростанцию в другом месте. Они не будут строить её где-то ещё, если уже построили на этом месте, хотя площадка непригодна, и мы неоднократно подчёркивали это. На данном этапе мы должны требовать, чтобы учреждения подключились и проконтролировали заключительные этапы этого строительства и требовали, чтобы стандарты безопасности были соблюдены, поскольку контроль пока ограничен их собственным», — пояснил Линкявичюс.

Он не согласен с оценкой, что Литве не удаётся убедить своих соседей не покупать электроэнергию у БелАЭС.

«Наши польские соседи чётко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно. И мы приняли законы и не намерены их менять», — сказал Линкявичюс.

По его словам, попытки стремиться к более тесным прагматическим отношениям с Беларусью были очень правильным тактическим изменением позиции президента Гитанаса Науседы, потому что «общение с этой страной может принести больше пользы нашей стране во всех отношениях».

«Она (БелАЭС) уже построена и, честно говоря, строится уже 10 лет, поэтому мы должны видеть эту реальность, я хочу подчеркнуть, а не примириться, потому что примириться — значит принять то, что произошло. И президент неоднократно подчёркивал, что мы с этой электростанцией не согласны и будем добиваться, чтобы она не функционировала. Но можно уменьшить потенциальный ущерб, который может возникнуть, если он будет запущена», — подчеркнул министр.

Minval.az