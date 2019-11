Сайт The Intercept и газета The New York Times получили доступ к секретным иранским документам, свидетельствующим о глубоком проникновении Ирана в высшие эшелоны иракской политики. Ключевую роль в этом процессе играет командующий подразделением «аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани.

Авторы расследования напоминают, что в середине октября генерал прибыл в Багдад, чтобы подавить антиправительственные выступления, направленные в том числе, и против вмешательства Ирана во внутренние дела Ирака. Прибытие Сулеймани стало самым наглядным примером такого вмешательства.

Цель Ирана – сохранить у власти премьер-министра Аделя Абдул-Махди. В документах отмечается, что еще на посту министра нефтяной промышленности он был известен «особыми отношениями» с Ираном. Однако в досье не объясняется, что имеется в виду под этим определением, и был ли он иранским агентом.

Иранской агентурной сети уделяется в расследовании особое место. Среди документов — квитанции за оплату подарков агентам влияния. Так, один из курдских полевых командиров получил подарок на сумму 87.5 евро. Иранцам было особенно важно перевербовать американских агентов.

Согласно публикации, материалы напоминают шпионский триллер, рассказывая о дальних поездках с целью получения информации, встречах ночью в темных переулках, слежке за американскими военнослужащими.

В целом иранские агенты проникли практически во все сферы иракского истеблишмента, включая политическое руководство, духовенство, военное командование. Документы свидетельствуют, что Тегеран раз за разом переигрывал Вашингтон в борьбе за влияние. Цель иранского режима – гарантировать, что Ирак останется сателлитом Ирана.

