Белый дом опубликовал фотографии, запечатлевшие реакцию президента США Дональда Трампа на проведение операции по уничтожению главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.

На кадрах видно, как Трамп в окружении приближённых сосредоточенно щурится, наблюдая за происходящим.

President @realDonaldTrump watches as U.S. Special Operations forces close in on ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi. pic.twitter.com/SAgw4KxM77

— The White House (@WhiteHouse) 27 октября 2019 г.