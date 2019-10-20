Власти Турции сообщили об опасном инциденте на границе с Ираном. С территории Ирана был открыт огонь в направлении уезда Чалдырам вилайета Ван. Один турецкий пограничник убит, еще двое получили ранения. Согласно заявлению губернаторства Вана, турецкие пограничники проводили патрулирование местности между пограничными участками Узунйол и Согуксу. Раненых на вертолете доставили в больницу Вана, их состояние здоровья оценивается, как хорошее. Судя по поступившей информации, в Анкаре не сомневаются: стреляли по турецким пограничникам террористы РКК.

Возможно, на фоне военной операции Турции в Сирии «ответов» со стороны этой террористической группировки следовало ожидать. Тем более что, как показывают последние договоренности Турции и США, в Анкаре своего добились: вместо вожделенной «Рожавы», как уже успели назвать север Сирии в курдском лагере, вдоль сирийско-турецкой границы устанавливается зона безопасности теперь уже с согласия Вашингтона, курдским формированиям дано 120 часов, чтобы эту зону покинуть (после чего вступает в действие правило «кто не спрятался, я не виноват»), и еще США изымают у них тяжелое вооружение. У террористов есть сколько угодно поводов огрызаться и пытаться «прислать ответку».

Только вот в чем дело. Обстреляли пограничников, напомним, с иранской территории. И произошло все в вилайете Ван. А вилайет Ван — это достаточно далеко от турецко-сирийской границы, где разворачивается основное противостояние. В Армении на вилайет Ван предъявляли и предъявляют претензии, но непосредственно с Арменией, в отличие от Карса, этот вилайет тоже не граничит. Наконец, это и не «стык трех границ», где террористы могут просочиться через два кордона.

И как это понимать? У иранских пограничников случился этакий «недосмотр»? Они просто не уследили за своим участком границы? Или…

В версию «недосмотра» можно было бы поверить, если бы не общая картина. Прежде всего, Иран, при всей жесткости местной политической системы, не та страна, где боевики РКК могут «разгуляться» настолько, чтобы открывать огонь по чужим пограничникам. Но даже если попытаться отделаться аргументами в стиле «и на старуху бывает проруха», «полный контроль над границей невозможен в принципе» и т.д., никуда не деться от другого малоприятного факта. Синхронно с началом турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии Иран дал старт «внеплановым» учениям близ районов этой военной операции. Это трудно было расценить иначе чем недружественный жест в адрес Анкары и не менее открытую демонстрацию своих симпатий даже не Асаду, а РКК. И да, это точно не было «недосмотром пограничного наряда», который чего-то не заметил и «недосмотрел».

А теперь серьезно. С одной стороны, отношения Турции и Ирана всегда отличались известной деликатностью. Даже после исламской революции и начала ирано-иракской войны именно Турция, член НАТО, представляла интересы Ирана в Багдаде и Ирака — в Тегеране. Но, с другой, региональное соперничество тоже никто не отменял. Сегодня у многих «на слуху» разногласия Турции и Ирана в Сирии: в Анкаре с самого начала поддержали умеренную оппозицию, а для Ирана Башар Асад — близкий и проверенный союзник. Однако еще жестче интересы Турции и Ирана пересекаются в Азербайджане. Достаточно вспомнить решительную поддержку, которую Анкара оказывает Баку, и нежную дружбу Армении и Ирана. Наконец, эксперты напоминают: в 2001 году, когда иранские МиГи демонстративно залетали в воздушное пространство Азербайджана и устраивали боевые развороты над устьем Куры, именно выступление в Баку пилотажной группы «Турецкие звезды» оказалась для Ирана «ясным сигналом», что подобные провокации пора прекратить.

Но даже если в Тегеране особенно остро переживают по поводу того, что позиции Анкары укрепляются в тех странах и регионах, которые здесь уже посчитали своей вотчиной, все же региональное соперничество и открытое патронирование террора — это, по крайней мере в цивилизованном мире, не синонимы.

Но это в цивилизованном мире. А в Иране свои правила. Точнее, убежденность, что соблюдать правила должны кто угодно, но не они.

Об этом сегодня не очень любят вспоминать, но в мае 2004 года иранские власти выслали из страны персонал турецкой компании TAV по стандартному обвинению в «шпионаже» в пользу Израиля. Эта компания строила международный аэропорт Тегерана, завершила работы, но когда новая воздушная гавань начала принимать рейсы, турецким бизнесменам указали на дверь. И не сказать, чтобы вежливо.

Потом случился новый скандал. В том же 2004 году турецкий сотовый оператор Turkcell выиграл конкурс на создание в Иране второго сотового оператора. Стоимость проекта оценили в 3 миллиарда «зеленых». Но Turkcell выгодного контракта так и не получила. Иранская «муллократия» выдвинула против нее стандартное обвинение в шпионаже против Израиля. Таких «подножек» турецкому бизнесу в Иране было множество, и самое главное, иранская «муллократия», как выразились тогда в экспертном сообществе Азербайджана, «подобрав рукава абы и запустив руки в карманы турецких бизнесменов», пребывала в полной уверенности, что ей за это не «прилетит». Турция тогда, действительно, не стала начинать войну, в том числе и торговую, и приложила все силы, чтобы следовать политике «ноль проблем с соседями». Только вот иранская «муллократия» из этой политики сделала свои выводы. И теперь открыто разыгрывает против Турции карту террора РКК.

Но, похоже, в Тегеране не учли некоторые обстоятельства. Прежде всего, тегеранским бонзам лучше не забывать о том, что «стратеги», с упоением изображающие карту будущего «независимого Курдистана», территорией Турции свои аппетиты не ограничивают: у них есть планы в отношении и Ирана, и Сирии. Но даже если в Тегеране уверены, что без труда «задавят» курдский сепаратизм на своей территории при помощи репрессий, то лучше не забывать о другом. Иран сегодня находится не только под санкциями, но и под перманентной угрозой войны. И если эта война не началась после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, это не значит, что она не начнется завтра или на следующей неделе. А на этом фоне для ИРИ лучше не накалять отношений с соседними странами, прежде всего с таким влиятельным государством, как Турция. Дойдет ли дело до силовой операции против ИРИ, станет ли Вашингтон в этом случае обсуждать с Турцией возможность использования базы «Инджирлик» — обо всем этом можно только гадать, но вот гибель своего пограничника в Турции не забудут. Союз властей ИРИ с террористами РКК — тем более. И если у иранской муллократии еще есть шанс остановиться, то его лучше использовать сейчас. Иначе завтра «антитеррористическая зачистка» может пройти уже на территории Ирана. И здесь США вряд ли будут возражать.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az