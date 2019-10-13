Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести мощные санкции против Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Я работаю с (сенатором) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» — написал Трамп в своём Twitter.

Minval.az