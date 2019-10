Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести мощные санкции против Турции на фоне военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.

«Я работаю с (сенатором) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!» — написал Трамп в своём Twitter.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 октября 2019 г.