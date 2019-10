Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, запрещающий изготавливать изделия из натурального мега. В этом штате также запрещается продавать новые шубы и каким-либо образом их распространять. Об этом Ньюсом написал на своей странице в Twitter.

У калифорнийцев осталось всего четыре года, чтобы запастись изделиями из меха. Новый закон будет действовать с января 2023 года.

«Я только что утвердил один из наиболее действенных в истории США законов, направленных на защиту прав животных», — написал губернатор штата.

Гэвин Ньюсом подчеркнул, что Калифорния станет первым в США штатом, где запрещена продажа новых изделий из натурального меха.

I just signed #AB44 — one of the strongest animal rights laws in US History — making California the first state in the nation to ban new fur sales.

Also signed a package of important bills that will bring an end to the cruel treatment of many animals across our state. https://t.co/xvHfBt3Jz5

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 12, 2019