В Белграде открыт памятник бывшему послу Турции в Белграде, погибшему при вооруженном нападении армянских террористов ASALA в 1983 году.

Торжественное открытие памятника послу Ахмету Галипу Балкару у здания посольства Турции сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и его сербский коллега Ивица Дачич.

Мевлют Чавушоглу выразил благодарность Сербии за борьбу с терроризмом и подчеркнул, что Турция также ведет борьбу с любыми видами терроризма.

В свою очередь Дачич подчеркнул, что будет сохранена навеки память об Ахмете Галипе Балкаре, погибшем от рук армянских террористов.

«Прошло 36 лет со дня нападения, но Сербия осуждает теракты, угрожающие миру и стабильности», — сказал Дачич.

9 марта 1983 года у здания посольства Турции в Белграде на посла Турции Ахмета Галипа Балкара напали два террориста Армянской секретной армии освобождения Армении ASALA (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). Они открыли огонь из автоматов. Балкар был тяжело ранен и через два дня скончался. Кроме того, был убит мимо проходивший югославский студент, в которого попала одна из пуль.

Нападавшие Киркор Левонян и Раффи Александр были задержаны 9 марта 1984 года. Они были приговорены к 20 годам тюремного заключения.

Minval.az