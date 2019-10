Памятник шведскому футболисту Златану Ибрагимовичу, который в данный момент выступает за «Лос-Анджелес Гэлакси», установили в его родном городе Мальмё.

На официальной церемонии открытия присутствовал сам Ибрагимович, а также большое количество его поклонников, сообщает российский интернет-портал news.ru со ссылкой на ESPN.

Ибрагимович отметил, что это большая честь для него.

Это самое большое, что может случиться с человеком, особенно в его родном городе, — сказал футболист.

«When you come to New York, you have the Statue of Liberty. When you come to Sweden, you have the Statue of Zlatan.» — @Ibra_official 😂 pic.twitter.com/NdGWbtj6U2

— LA Galaxy (@LAGalaxy) 8 октября 2019 г.