Пользователей твиттера запутала оптическая иллюзия с винтовой лестницей на миланском стадионе «Сан-Сиро».

«Глядя на людей, покидающих «Сан-Сиро», начинаю верить, что вся спиралевидная конструкция движется», — написал автор поста.

Watching people leaving San Siro football stadium in Milan makes me believe that the entire spiral structure is moving. pic.twitter.com/FepPjsN9ms

— Daniel Holland (@DannyDutch) 3 октября 2019 г.