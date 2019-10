Французская компания Le Creuset — один из самых известных в мире производителей кухонной утвари — показала коллекцию с героями «Звездных войн».

В коллекцию вошла чугунная кастрюля для запекания с Дартом Вейдером на крышке, кастрюльки с дроидами, ростер с Ханом Соло и подставки под горячее со «Звездой смерти».

Посуда поступит в продажу на официальном сайте Le Creuset и в некоторых фирменных магазинах компании 1 ноября.

Introducing the @starwars x Le Creuset Collection, available for purchase November 1st exclusively at select Le Creuset boutique stores, online, and from @yuppiechef. Sign up to our newsletter to be notified when #StarWarsXLeCreuset goes live: https://t.co/I9ErhIUmoI pic.twitter.com/RLL8z28TN2

— LeCreusetSA (@LeCreusetSA) 4 октября 2019 г.