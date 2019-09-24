США высоко ценят усилия ООН, РФ, Турции и ряда других стран по политическому урегулированию конфликта в Сирии.

Как передает РИА Новости, об этом заявили в госдепартаменте.

«Мы высоко ценим работу генерального секретаря ООН, посланника ООН (Гейра) Педерсена, Турции, России и членов Малой группы по достижению этого результата. Мы будем и впредь решительно поддерживать работу специального посланника ООН Педерсена по продвижению политического процесса и всех других элементов, как это предусмотрено в резолюции 2254 СБ ООН. Мы будем продолжать взаимодействовать с Организацией Объединенных Наций и другими сторонами в целях поддержки всех возможных усилий по продвижению по политическому пути (урегулирования конфликта)», — говорится в сообщении госдепартамента.

Также в ведомстве вновь призвали президента Сирии Башара Асада «принять волю сирийского народа жить в мире и не подвергаться угрозе целенаправленного насилия, произвольных задержаний, голода и жестокости».

Кроме того, в госдепартаменте призвали прекратить «жестокие нападения режима Асада и его союзников на ни в чем не повинных сирийцев в Идлибе». Власти Сирии и России отрицают обвинения в атаках на мирных жителей и заявляют о том, что в Идлибе проводится операция против террористов.

Комментарий американского внешнеполитического ведомства был приурочен к окончанию формирования конституционного комитета Сирии, который займется выработкой нового основополагающего закона страны. Все участники конфликта считают это одним из главных условий на пути урегулирования ситуации.

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