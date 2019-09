Президент США Дональд Трамп обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в отсутствии смелости и дальновидности. Также, по его мнению, которое приводит RT, Федеральная резервная система в очередной раз допустила ошибку.

«Джей Пауэлл и ФРС в очередной раз допустили ошибку. Ни смелости, ни чувства (реальности), ни видения (ситуации)», — написал Трамп в Twitter.

Jay Powell and the Federal Reserve Fail Again. No “guts,” no sense, no vision! A terrible communicator!

