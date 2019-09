Итальянский журналист Лучано Пассирани был отстранен от работы за оскорбление в прямом эфире нападающего миланского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Во время шоу на канале TopCalcio24 журналист допустил расистскую шутку в адрес форварда.

«Если во время матча он выйдет с вами один на один, то вы упадете замертво. Вы можете спастись, если у вас есть десять бананов, чтобы накормить его», – сказал Пассирани, сообщает онлайн-издание «Газета.ру».

После этих слов директор телеканала вышел в эфир и заявил, что журналист больше не будет допущен в эфир.

Italian pundit Luciano Passirani praises @RomeluLukaku9 saying he’s never seen a player of his quality at neither #Inter, #Milan or #Juventus before ending it with “only way to push him down to the floor is to throw 10 bananas at him.”pic.twitter.com/Nv8t8yF9aA

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) 15 сентября 2019 г.