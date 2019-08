В Великобритании мужчину оштрафовали за то, что он перевозил автомобиль на крыше своей машины.

Глиндур Вин Ричардс перевозил разбитый автомобиль «Skoda» на свалку в Западном Уэльсе на крыше своего «Volkswagen». Как объяснил мужчина, он помогал своему другу избавиться от старого транспортного средства, передает РИА Новости.

Он признал, что такой способ перевозки машины представлял опасность для окружающих. При этом, он отметил, что «Skoda» была надежно закреплена на крыше другого автомобиля и она «не могла упасть». Водитель заявил, что таким образом он проехал менее 200 метров на скорости около восьми километров в час.

Полиция выяснила, что машину сопровождал фургон, чтобы обеспечить безопасность других автомобилистов. Однако Ричардс признал, что «это было глупо». В итоге мужчину оштрафовали на 80 фунтов.

Man fined after driving a car with another car on its roof pic.twitter.com/5gCirIHtho

— The Independent (@Independent) August 31, 2019