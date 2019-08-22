Министерство обороны США приняло решение расторгнуть контракт с американской корпорацией Boeing более чем на $1 млрд по созданию улучшенных перехватчиков для защиты от возможных ракетных атак КНДР и Ирана.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду представитель Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона Марк Райт.

По его словам, принятое «в связи с проблемой технической концепции» решение расторгнуть договор вступает в силу с четверга. В связи с этим будет ликвидирована и программа, в которой была задействована корпорация, по созданию перехватчиков нового поколения.

Boeing в мае 2017 года получил контракт на $1 млрд на разработку в рамках данной программы перехватчиков, которые могли бы сбивать ракеты, «запущенные из КНДР и Ирана». По замыслу разработчиков, головная часть перехватчика должна была уничтожать ракету противника путем прямого столкновения с ней.

Однако, как пояснил Райт, заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, который курирует в Пентагоне научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, «принял 14 августа решение ликвидировать программу». Взамен военное ведомство проведет тендер на разработку «нового перехватчика следующего поколения», указал представитель Агентства по ПРО.

«Окончание программы было ответственным решением, — говорится в распространенном заявлении Гриффина. — Программы по разработке [вооружений] иногда сталкиваются с проблемами. Проявив должную осмотрительность, мы решили, что путь, по которому мы идем, не будет плодотворным, поэтому мы больше не идем по этому пути».

Гриффин в мае обязал Boeing прекратить работу над перехватчиками, поскольку руководство Пентагона тогда пыталось решить, что делать дальше с программой, на которую уже было потрачено чуть менее $1,2 млрд. «В конечном счете Минобороны определило, что проблемы технической концепции были настолько значительными, что их нельзя было преодолеть и было слишком сложно исправить», — сказал Гриффин.

По словам Райта, подробности возникших проблем в разработке перехватчиков не будут опубликованы «из-за секретности программы».

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