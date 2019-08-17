«США, будучи членом Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляло, что твердо привержено тому, чтобы помочь сторонам мирно и справедливо решить Карабахский конфликт». Об этом говорится в заявлении посольства США относительно ужесточения риторики сторон в последнее время, передает азербайджанская служба «Голоса Америки».

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 августа в оккупированном Ханкенди заявил, что «Карабах – это неотъемлемая часть Армении». Аналогичную позицию спустя несколько дней озвучил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Сопредседатели Минской группы многократно предлагали сторонам принять меры для снижения напряженности и создать условия для конструктивных переговоров.

Привлекаем внимание к заявлениям сопредседателей по этому вопросу и в частности, заявлению от 9 марта 2019 года», — сказано в комментарии посольства.

Ереван в начале года активно лоббировал идею подключения сепаратистов Карабаха к переговорам с Баку, но данная инициатива потерпела крах. 9 марта сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали Ереван воздерживаться от требования в одностороннем порядке изменить формат переговоров без согласия Баку.

В частности, сопредседатели отметили, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая, в частности, неприменение или угрозу силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение. В него также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009—2012 годах, в том числе: возвращение территорий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль Азербайджана; временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления; коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение на свои прежние места жительства; и международные гарантии безопасности, которые будут включать миротворческую операцию.

Заявление сопредседателей Минской группы поприветствовал официальный Баку, назвав его «сигналом для Армении». В Ереване и у сепаратистов Карабаха данное заявление раскритиковали.

Minval.az