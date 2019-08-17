«Северную войну» тоже придется «выигрывать в тылу»

Август и сентябрь в арктических широтах — это по традиции самое «горячее» время. Льды максимально отступают, по Северному морскому пути стартует навигация, в том числе и «северный завоз», когда в полярные поселки надо «забросить» запас всего необходимого до следующего лета… А теперь в высоких широтах стартуют еще и военные учения.

В частности, в высоких широтах пройдет часть стратегических учений «Центр-2019». Они, как заявлено в Москве, позволят проверить новую технику и снаряжение, а также отработать целый ряд тактических приемов. Эти учения пройдут в нескольких регионах страны с разными климатическими условиями. Одним из наиболее важных этапов станут маневры в Арктике, когда на территории от Новой Земли до Новосибирских островов будут действовать мотострелковые бригады.

Кроме того, в рамках учений запланирована самая масштабная с 1981 года высадка десанта с захватом и уничтожением «объектов условного противника», в том числе полевого аэродрома. В частности, в ходе стратегических учений «Центр-2019» группы российских десантников и спецназа отработают десантирование на арктические острова, лежащие вдоль Северного морского пути. Первое десантирование на Новую Землю совершат разведчики морской пехоты Северного флота. Кроме того, как ожидается, в ходе учений будет опробована и военная техника, специально разработанная для Арктики.

Конечно, проводить учения, да еще на своей территории — суверенное право каждой страны. Однако по поводу анонсированных российских учений уже выразила обеспокоенность Норвегия. В военном ведомстве северного королевства назвали российские учения тревожным признаком «все более агрессивного поведения северного соседа». Как отметили в Осло, ожидаемые российские маневры показывают, что Россия увеличивает свою военную активность и проводит учения все ближе к границам западных стран. Нынешние учения пройдут недалеко от побережья провинций Нордланд и Тромсе. В Осло пообещали внимательно следить за грядущими военными тренировками. Вслух об этом в Норвегии напоминать не стали, но прошлой осенью, во время учений НАТО Trident Juncture, не только в Норвегии, но и соседних с ней Швеции и Финляндии наблюдались проблемы с сигналом GPS, что тут же увязали с деятельностью российских подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Более того, Норвегию не может не тревожить, что отрабатывают российские войска в высоких широтах не оборонительные, а именно наступательные действия. Против кого именно, открыто не обозначаются, но мишенью может стать и нефтеносный шельф Аляски, и незамерзающие заполярные порты Норвегии. Это, конечно, предположения и версии, которые могут показаться слишком уж смелыми, но рост напряженности в высоких широтах налицо.

Откровенно говоря, Баренцево море еще в годы первой «холодной войны» было одной из «горячих точек». Здесь сходились границы «натовской» Норвегии и СССР без какого бы то ни было «буферного заслона», отсюда летали на патрулирование у берегов США советские стратегические бомбардировщики (из-под Мурманска вылетали и бомбардировщики, которые после бомбового удара по целям в Сирии проводили дозаправку в воздухе над Каспием). Потом наступил краткий период потепления, а теперь напряженность «накручивается» вновь. А «глобальное потепление» только подстегивает страсти.

Неудивительно, что в «арктическое противостояние» встраиваются и разведки. И вот тут выявляется небезынтересная закономерность. По информации российских источников, оборонное логистическое агентство Пентагона ищет подрядчиков для проведения «исследования рынков Северного полярного круга с последующими докладами». Большой интерес Вашингтона вызывают российские арктические регионы, в частности, Остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова. Справедливости ради, в списке также указаны регионы семи стран Северного полярного круга, а именно Гренландия, Аляска, Канада, Норвегия, Швеция, Исландия и Финляндия. Цель не скрывается — в целях повышения готовности промышленности к условиям военного времени или чрезвычайных ситуаций государственные органы планирования должны иметь чёткое представление о работе международных логистических сетей, а также о вопросах, связанных с культурными особенностями, работой таможенных служб, инфраструктурой, сложностями снабжения и тонкостями логистики. В частности, Вашингтон интересует, откуда поставляются бутилированная вода, еда, одежда, нефтепродукты, а также медицинские препараты.

А вот это уже интересно. Потому как не оставляет сомнений: будущую «северную войну» тоже придется выигрывать в тылу, и успех арктического соперничества тоже во многом зависит не от боевого духа или моральной стойкости, а от таких прозаичных вещей, как логистика и инфраструктура.

И вот тут Россия и ее соперники находятся в далеко не одинаковом положении. Да, РФ располагает огромным по протяженности арктическим побережьем, обладает крупнейшим ледокольным флотом, но, в отличие от своих соседей-соперников, ее северные берега остаются необжитыми и пустынными. Военная история сохранила поразительные сведения: во время второй мировой войны немецкие подлодки добирались до Обской губы и Енисейского залива, и это при том, что в районе Мурманска государственная граница СССР за всю войну практически оставалась не нарушенной. Сегодня, конечно, другие времена, но зависимость Севера от того же «северного завоза» и чрезвычайная логистическая уязвимость никуда не исчезли. И никакой «игрой мускулов» эту неосвоенность Арктики не заменить.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az