Иностранные компании поставляют для нужд вооруженных сил и силовых структур то или иное оборудование в обход санкций. Факт весьма нелицеприятный, но как есть.

С другой стороны тенденция выхода с рынка РФ тех или иных западных компаний, продукция которых используется в ВПК России, продолжается. Так норвежская компания Glamox приняла решение прекратить сотрудничество с РФ, сообщает украинское издание «Сегодня».

оборудование, которое установлено на целом ряде военных кораблей ВМФ РФ, а заказы компании поступали от таких предприятий как, Центр судоремонта «Звездочка», «Северная верфь», Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» и многие другие. Устанавливалось же норвежское освещение на фрегаты проектов 11356 и 22350 (представитель этой серии славно известный долгострой «Адмирал Горшков», принятый в строй с неработающим комплексом «Полимент Редут»), корветы проекта 20385 и суда тылового обеспечения проекта 23120.

Теперь же российские фрегаты и корветы останутся без «норвежского света». Причем компания настолько спешно покинула рынок РФ, что на ее сайте уже удалена вся информация о представительстве в России, в то время как контакты иранского представительства все еще присутствуют, хотя известно, что и из Ирана норвежцы так же выходят.

Minval.az