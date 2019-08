Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения о стрельбе в торговом центре в Техасе «очень плохие», речь идет о «многих убитых».

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами», — написал американский лидер в Twitter.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019