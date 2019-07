По крайней мере три человека погибли и 12 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 28 июля на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival на севере Калифорнии, сообщает Associated Press.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr

— niah ㊝ (@wavyia) 29 июля 2019 г.