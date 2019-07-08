После гуманитарной катастрофы в Идлибе возвращение к прежнему партнерству вряд ли возможно

Стоит ли верить международным гарантиям безопасности? Казалось бы, смешной вопрос, но…уже очень скоро мир отметит 24-ю годовщину геноцида боснийских мусульман в Сребренице. 11 июля 1995 года сербская армия захватила этот город, считавшийся «зоной безопасности ООН» и находившийся под защитой голландских «голубых касок», которые, однако, после начала сербского наступления предпочли спасать себя.

Теперь же в центре внимания мировой общественности — трагические новости из сирийского Идлиба.

Более 500 мирных жителей погибли и более двух тысяч получили ранения в провинции Идлиб на северо-западе Сирии в результате наступления правительственных войск при поддержке российских военных — такие шокирующие данные приводит

Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека. По словам правозащитников, российские и сирийские военные преднамеренно наносят удары по мирному населению и сбрасывают бомбы на больницы. По данным ООН, с начала операции в Идлибе как минимум 300 тысяч человек бежали из районов бомбардировок к границе с Турцией. Всего в регионе проживает три миллиона мирных жителей, включая один миллион детей.

Напомним: Идлиб на основе переговоров в Астане, тех самых, которые в официальных СМИ РФ принято называть «астанинским процессом» по сирийскому урегулированию, был объявлен зоной безопасности, за которую «отвечала» Турция. Таких зон было несколько, эксперты видели в них начало будущего «переустройства» Сирии, политического урегулирования и т.д. Но очень скоро после торжественных улыбок и рукопожатий армия Сирии начала планомерную «зачистку» этих зон. Идлиб оставался последним оплотом антиасадовской оппозиции, которую в Дамаске и Москве привычно именуют «террористами» точно так же, как называли «исламскими фундаменталистами» сторонников независимости Азербайджана во время карательной акции советской армии в Баку 20 января 1990 года. И теперь армия Асада при воздушной поддержке Москвы полна решимости «зачистить» и его, не особо задумываясь о количестве жертв среди мирного населения.

Параллели с Алеппо, «северной столицей» Сирии, которую армия Асада при воздушной поддержке РФ «зачистила» в конце 2016 года, и тоже не считаясь с жертвами среди мирного населения, напрашиваются сами собой. Тогда, напомним, мировая политическая элита открыто обвиняла Россию в гибели мирного населения и требовала ввести против нее новый «пакет» санкций — уже «сирийских» в дополнение к украинским. До реальных санкций дело на практике не дошло по трагической и шокирующей причине. 19 декабря 2016 года молодой полицейский Алтынташ, как потом выяснили турецкие правоохранительные органы, член FETO, выкрикнув: «Это вам за Алеппо!» — застрелил посла России в Турции Андрея Карлова. Понятно, что от дипломатической критики действий РФ в Сирии до выстрелов в посла — дистанция огромного размера, но все же после такого возмутительного и шокирующего преступления, как убийство дипломата, поднимать «вопрос Алеппо» после гибели российского дипломата по понятным причинам было уже невозможно.

Пока что ситуация в Идлибе не привлекла к себе такого же внимания, как трагедия Алеппо. Тем более что пока еще нет достоверных данных об использовании Асадом химического оружия. Но политические последствия «идлибской зачистки» могут оказаться весьма масштабными, прежде всего для России, точнее, для российско-турецких отношений.

Формально Москва как бы не обозначает здесь нового кризиса. Более того, в ближайшие дни начнутся поставки в Турцию российских ЗРК С-400. Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, «подготовка к отправке С-400 в нашу страну продолжается. Есть даты, о котором мы договорились с российской стороной, но не заставляйте меня их называть, это некорректно. Где ЗРК будут размещены в Турции? Этим занимаются соответствующие ведомства: Минобороны, Генштаб. Они примут решение».

Намеренно оставим за скобками предположения, появятся ли С-400 в Азербайджане и как в Анкаре будут «обходить» возможное недовольство США. Важно другое.

Еще накануне эта новость трактовалась бы в СМИ как верный признак масштабного сближения России и Турции. Но…в минувшие выходные состоялся телефонный разговор президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Совсем недавно главы государств виделись на саммите G20, но теперь — телефонная беседа, причем по инициативе турецкой стороны. Тема С-400 в сообщениях РосСМИ об этом разговоре никак не обозначена. Зато пресс-служба Кремля сквозь зубы признала, что Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Сирии и Ливии. В официальной хронике все выглядит «приглаженно»: лидеры выразили обеспокоенность по поводу обострения ситуации в Ливии и подчеркнули необходимость «скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса», также была акцентирована «важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате». Вроде бы все гладко и тихо, но как раз накануне этого телефонного разговора, в конце минувшей недели, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу жестко предупредил: «Доверие между Турцией и Россией обсуждается между президентами обеих стран. Идлиб – важная тема с политической и гуманитарной точек зрения. С атаками на Идлиб необходимо покончить. России необходимо держать под контролем силы режима».

Заявление Чавушоглу более всего напоминало «анонс» телефонного разговора Эрдогана с Путиным, в ходе которого, как нетрудно догадаться, президент Турции обсуждал со своим российским коллегой прежде всего ситуацию в Идлибе. До чего удалось договориться двум президентам и удалось ли вообще, покажут прежде всего новости из Сирии уже в ближайшее время. Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что «бомбит» Россия в интересах Асада, во-первых, собственные «особые отношения» с Анкарой, на которые возлагалось столько надежд. А во-вторых, и «в-главных», то, что за несколько дней до поставок ЗРК С-400 в Турцию Москва по сути дела разворачивает против этой страны «войну на два фронта» чужими руками и в Ливии, и в Сирии, показывает, что президент РФ может встречаться со своим турецким коллегой, улыбаться и потирать руки от удовольствия, читая, как покупка российских ЗРК «накаляет» отношения США и Турции, но это еще не значит, что Москва готова принимать интересы Анкары в расчет или хотя бы следовать заключенным в Анкаре договоренностям. И вот здесь имиджевые потери и их последствия многократно перекроют возможные результаты «идлибской зачистки».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az