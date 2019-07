По меньшей мере 25 человек погибли при падении автобуса в ущелье в северном индийском штате Джамму и Кашмир, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местной полиции.

Инцидент произошел рано утром, когда автобус направлялся из населенного пункта Кешвана в Киштвар. Причины трагедии пока остаются неизвестны.

Данные о возможных выживших также не приводятся.

25 killed after bus plunges into gorge in Jammu and Kashmir’s Kishtwar. pic.twitter.com/Og9xKd7Qgj

J&K: At least 25 passengers killed when a mini bus rolled down hilly road, fell into deep gorge in #Kishtwar district. pic.twitter.com/A968RxiMV8

— All India Radio News (@airnewsalerts) 1 июля 2019 г.