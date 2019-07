Самолеты израильских ВВС в ночь на 1 июля предположительно совершили серию ракетных ударов по объектам сирийских правительственных сил в городе Хомсе и на окраинах Дамаска.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщение сирийского государственного информагентства SANA.

В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет, однако обстрел также привел к гибели и ранениям мирных жителей на южных окраинах Дамаска.

#BREAKING: #IsraelAirForce successfully targeted Weapon Development & Research Center of #Syria|n Ministry of Defense in #Jomrayah, #Damascus. F-16Ds of 109sq flying from the #RamatDavid Air Base & their Delilah cruise missiles were involved in this successful airstrike. pic.twitter.com/PiSCV16JxZ

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 30 июня 2019 г.