Самолеты израильских ВВС в ночь на 1 июля предположительно совершили серию ракетных ударов по объектам сирийских правительственных сил в городе Хомсе и на окраинах Дамаска.
Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление Министерства обороны Сирии и сообщение сирийского государственного информагентства SANA.
В этих сообщениях утверждается, что сирийские ПВО отразили часть ракет, однако обстрел также привел к гибели и ранениям мирных жителей на южных окраинах Дамаска.
#BREAKING: #IsraelAirForce successfully targeted Weapon Development & Research Center of #Syria|n Ministry of Defense in #Jomrayah, #Damascus. F-16Ds of 109sq flying from the #RamatDavid Air Base & their Delilah cruise missiles were involved in this successful airstrike. pic.twitter.com/PiSCV16JxZ
— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 30 июня 2019 г.
Согласно заявлению сирийской армии, израильские самолеты предположительно нанесли удар из воздушного пространства Ливана.
В свою очередь, Министерство обороны Израиля отказалось комментировать ситуацию. «Мы не комментируем такие сообщения», — цитирует Reuters представительницу израильских вооруженных сил.
Израильское издание The Jeruslaem Post со ссылкой на комментарии сирийцев и сообщения в соцсетях отмечает, что это была самая масштабная серия авиаударов за последние месяцы.