Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская экономика может рухнуть, если он не победит на президентских выборах в 2020 году. Об этом он написал в Твиттере.

По словам Трампа, в настоящее время американская экономика бьет все рекорды, однако в 2020 году она может рухнуть.

«Если кто-то кроме меня победит в 2020 году, я хорошо знаю это соревнование, то будет крах рынков, которого ранее еще не видели!»— подчеркнул Трамп. При этом он, обратившись к американцам, попросил их сохранить лидерство США.

The Trump Economy is setting records, and has a long way up to go….However, if anyone but me takes over in 2020 (I know the competition very well), there will be a Market Crash the likes of which has not been seen before! KEEP AMERICA GREAT

