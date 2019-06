Животные постоянно выбегают на трек — их невозможно остановить. «Спорт сегодня» разбирает еще одно сторону автогонок «Формулы-1».

Третья практика Гран-при Канады завершилась трагедией как минимум для одной беличьей семьи: маленький пушистый зверек попал под колеса болида Себастьяна Феттеля.

Да, качество не самое внятное, но прямо перед трагедией грызуна засняли с высоким разрешением.

Причем жертв среди лесного населения в 2019-м могло быть в разы больше. Например, во время той же третьей практики Кими Райкконен каким-то чудом успел отвернуть от сурка.

А в первой тренировочной сессии чудеса реакции проявил тест-пилот «Уильямса» Николя Латифи.

Вряд ли «Гринпис» доволен.

Звери гибнут под колесами почти каждый год

Летальные и просто опасные происшествия давно стали обыденностью и даже частью монреальского колорита.

В 2018-м сурок перебегал дорогу не после среднескоростного поворота, а через самую быструю прямую автодрома — и в результате у гонщика «Хааса» Ромена Грожана не было ни малейшего шанса среагировать и избежать столкновения.

После ДТП француза даже троллили и вынуждали принести извинения ростовой кукле сурка.

А в 2016-м Феттелю пришлось уворачиваться от чаек!

«Я подъехал к первому повороту и увидел этих дурацких чаек, – вспоминал Себ. – Они просто стояли, такие расслабленные! А тут я – на высокой скорости, за рулем красной машины. Ее же издалека видно, она не такая бледная, как у Хэмилтона!».

Льюис, кстати, поддержал Себастьяна, – якобы одна из птиц нагадила на забрало его шлема.

В 2015-м главным героем телекамер снова стал сурок.

А в 2013-м на треке заметили еще и лису.

В общем-то, история взаимодействия местной живности с «Формулой-1» имеет очень богатую историю — посмотрите, как болиды мешали выбраться грызуну с лужайки в шикане в 2008 году.

А в 2007-м бобер едва-едва избежал смерти под колесами «Тойоты» Ральфа Шумахера.

На самом деле, один-два зверька гибнут на канадском этапе «Ф-1» каждый год. Просто до нынешнего времени серия не предоставляла в открытый доступ записи со всех бортовых и трековых камер, а потому зрители наблюдали далеко не все печальные случаи — большинство оставалось за кадром. Также мобильники с нормальными камерами у посетителей появились только в середине-конце 2000-х, а потому все больше случаев с сурками, бобрами и другими зверями получили больше огласки.

«Формула-1» закономерно не стремится публиковать печальные случаи в соцсетях или официальных каналах и старается не позволять им утекать в прямой эфир, из-за чего случаи кажутся единичными. Но на самом деле ежегодные аварии практически неизбежны.

Откуда на треке взялись звери и почему ничего не меняется

Автодром имени Жиля Вильнева расположен на искусственном острове Нотр-Дам, построенном в 1965-м ко Всемирной выставке — изначально стояли одни только павильоны и выставочные комплексы. Но к 1975 году их снесли и создали гребной канал, а к 1978-му обнесли всю территорию острова гоночным треком.

После этого в 1980-м власти Квебека запустили масштабную программу озеленения и благоустройства острова: на Нотр-Даме провели садоводческую выставку, всю территорию засадили деревьями, а побережье превратили в комфортные пляжи.

С тех пор у автодрома и поселились звери: белки и лисы облюбовали новые леса, а бобрам и лесным суркам пришлась по вкусу спокойная пресная вода из реки Святого Лаврентия.

Поначалу (в начале 80-х) зверей было не так уж и много, да и их пугал громкий рев болидов, отчего они держались от трассы подальше. Но за десятки поколений необычного соседства животные привыкли к шуму и людям, перестали их бояться и начали чаше показываться и гостить на автодроме. Всплеск активности сурков наложился на развитие цифровых и съемочных технологий из 2000-х, и потому всем показалось, будто проблема резко появилась из ниоткуда.

С середины прошлого десятилетия местные экологи попытались взять дело в свои руки и попробовали за неделю до старта Гран-при отлавливать и отвозить сурков и бобров на соседний остров Святой Елены. На бумаге план выглядел здорово, но в реальности столкнулся с дороговизной и низкой эффективностью: выловить каждого грызуна оказалось невозможным, и многие из них возвращались в родной ареал обитания до конца соревнований. Но даже при теоретическом выполнении задачи в лесах вокруг трека еще оставались бесчисленные белки, которых уж точно не переловить поголовно с любыми ресурсами и любым бюджетом.

В результате местное министерство здравоохранения приняло тяжелое решение смириться с возможными потерями и больше не вмешиваться в биосферу Нотр-Дама.

Казалось бы, тогда проблема переходит по наследству Международной автомобильной федерации, ведь животные забегами перед болидами провоцируют опасные аварийные ситуации. Но гоночные чиновники и маршалы тоже ничего не могут поделать: дополнительно ограждать границы трека бессмысленно, ведь по требованиям техники безопасности у автодрома должна быть дренажная система для удаления дождевой воды. Именно через нее звери и пробираются на асфальт.

К тому же, по словам бывшего гоночного директора «Формулы-1» Чарли Уайтинга, никакие усилия маршалов не помогают — звери устраивают подкопы под ограждениями и все равно пробираются на трек.

«Мы делаем что можем, проверяем границы трека, ищем подкопы, засыпаем их — но они просто вырывают новые и все равно лезут, – объяснял Уайтинг еще в 2018-м. – Это не здорово, но в реальности мы не так уж много можем сделать, чтобы их защитить.

Я узнавал у местных специалистов, можем ли мы точечно отправлять людей ловить сурков, если увидим им на камерах, но они сказали, что это не самая разумная вещь в данной ситуации. Лучше оставить все как есть и просто надеяться, что на сей раз никто не пострадает».

В прошлом сезоне «Формула-1» продлила контракт на проведение Гран-при Канады до 2029 года. Кажется, в ближайшую декаду мы еще не раз увидим залихватские попытки гонщиков увернуться от местной живности.

Minval.az