Иорданский карикатурист Омар Момани посвятил свою очередную футбольную карикатуру форварду сборной Азербайджана Рамилю Шейдаеву. Момани изобразил гол Шейдаева в недавнем матче отборочного этапа ЕВРО-2020 в ворота сборной Хорватии.

«All eyes on him again! Ay sağol Ramil Şeydayev» («Все взгляды вновь обращены на него. Ай, молодец, Рамиль Шейдаев» -ред. ), — подписал свою работу он.

Minval.az