Небольшой двухмоторный самолёт Piper во время полёта рухнул на жилой дом в городке Мадейра, штат Огайо, об этом сообщает телеканал ABC.

На кадрах с места происшествия видно, что после крушения самолёт загорелся. 62-летний пилот погиб на месте.

Сообщается, что машина разрушила значительную часть дома, однако никто из жильцов, включая двух собак, не пострадал. На месте работают сотрудники Федерального авиационного управления США, которым предстоит выяснить причины произошедшего.

JUST IN: Video from the scene of the Madeira plane crash from a neighbor who called 911. pic.twitter.com/KUUFfT4Xj5

— Kristen Swilley (@KristenSwilley) 12 марта 2019 г.