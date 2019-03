Meghan Markle, the fiancee of Britain’s Prince Harry, attends the Dawn Service at Wellington Arch to commemorate Anzac Day in London, Britain, April 25, 2018. Tolga Akmen/Pool via Reuters

Уже третья помощница герцогини Сассекской разрывает контракт с Меган Маркл за последние полгода. Об этом сообщает Enews.

По данным телеканала, из Букингемского дворца уходит «правая рука» Маркл 32-летняя Эми Пикерилл.

Как отмечается, женщины находятся в хороших отношениях. Они договорились, что Пикерилл не уйдет с должности личного советника до родов герцогини. Также она будет помогать Маркл после рождения ребенка, пока во дворце не подыщут новую помощницу.

