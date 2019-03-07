У Еревана есть выход из тупика, но сможет ли Пашинян им воспользоваться?

Авторы американских фильмов и сериалов очень любят этот кадр: в больничный коридор буквально врывается бригада врачей, на каталке — больной, возглас: «Мы его теряем!», после чего искусственное дыхание, дефибриллятор и т.д.

Сегодня нечто похожее происходит с армянской экономикой. Правда, с небольшими уточнениями. Во-первых, «бригада» во главе с Пашиняном, которая взялась ее реанимировать, не очень понимает, что в таком случае надо делать и какими инструментами пользоваться. А во-вторых, вместо «Мы ее теряем!» здесь звучит что-то вроде переложения на армянский лад хита Утесова «Все хорошо, прекрасная маркиза».

Так, выяснилось, что за последний месяц валютные резервы Центрального банка Армении сократились на 255 миллионов долларов, или на 11%. Пресс-секретарь ЦБ Арутюн Берберян тут же выдал официальную успокоительную версию: сезонные колебания. «В любом случае такие финансовые передвижения носят сезонный характер. Эта сезонность выражается и в конце, и в начале года. Если рассмотреть прошлогоднюю статистику, то увидим, что опять-таки в начале было сокращение, но затем в течение года был значительный рост валютных резервов», — цитируют его журналисты. Как изрекал менторским тоном Берберян, могут быть попытки манипулировать этими цифрами, ввести общество в заблуждение, но факт остается фактом: люди, крупные хозсубъекты закупают товары, сырье за рубежом, осуществляют крупные сделки, и понятно, что эта ситуация напрямую отражается на объеме валютных резервов ЦБ.

Намеренно не будем сыпать соль на раны армянской аудитории и напоминать, что валютные резервы Азербайджана в этот же сезон растут, а не падают. И даже не станем уточнять у финансовых экспертов, какое касательство валютные резервы ЦБ имеют к тому, что тетя Ануш сложила в антресоль свое зимнее пальто, пересыпав его нафталином, и отправилась на вещевой рынок за плащом. Просто обычно «сезонные закупки» люди и фирмы совершают из своих личных средств, а если их нет, то кредиты, если надо, берут в коммерческих банках. Можно, конечно, предположить, что «крупные хозсубъекты» активно закупают на рынке валюту, чтобы уже ею платить за импортируемые товары, сырье и т.д., и ЦБ вынужден продавать валюту, чтобы не «посыпался» курс драма, но все же падение валютных резервов на 11% — это слишком. Особенно в ситуации, когда в стране не намечается крупных инфраструктурных или социальных проектов, внешний долг достиг 7 миллиардов долларов, а правительство продолжает набирать новые кредиты.

И самое главное, тают не только резервы Центробанка.

Около двух недель назад тот же ЦБ огорошил ереванскую публику другой новостью: за 2018 год физические лица вывели из Армении рекордную сумму — 1 миллиард 188 миллионов 396 тысяч долларов. Это рекордный показатель бегства капитала, начиная с 2004 года.

О причинах тоже можно догадаться. Никол Пашинян во время своей «шашлычной революции» обещал, конечно, бороться с коррупцией и предрекал, что, во-первых, в «очищенную» от коррупции Армению хлынет щедрая золотая река инвестиций, а во-вторых, казну изрядно пополнят изъятые у коррупционеров средства.

Но на деле события развиваются с точностью до наоборот. Да, армянские спецслужбы «шерстят» коррупционеров из числа «карабахцев», только вот пополнить казну, например, за счет найденной в подвале у Манвела Григоряна тушенки и солдатских трусов не очень получается. Члены команды Пашиняна путаются и теряются, когда у них спрашивают, сколько же денег удалось вернуть в бюджет. Зато риторика в стиле «в асфальт закатаем!» заставляет многих активно выводить за рубеж «все, что нажито непосильным трудом». Конечно, немалую часть тут составляют коррупционные капиталы, но в Армении даже теоретически не мог существовать бизнес, не «спаянный» с властью и не имеющий соответствующей «крыши».

Наконец, выводы делаются и из той катастрофической ситуации, в которой оказалась в Армении горнорудная сфера. Никол Пашинян, напомним, затеял здесь нешуточный «передел собственности», рассчитывая отодвинуть от «медного» и «золотого» бизнеса расхватавших самые жирные куски «карабахцев». Только вот под удар попала и британская Lydian, которая разрабатывала рудник в Амулсаре. И выводы из всего этого, без сомнения, делаются, причем не только теми немногими инвесторами, которые все же «вложились» в Армению, но и теми, кто только приглядывается к последствиям «дымб-дымб-ху». Программа правительства Армении, которую иронично назвали «сборником тостов», энтузиазма инвесторам не прибавила.

А теперь еще дает о себе знать старая проблема Армении — сокращение населения. Во-первых, миграция. А во-вторых, ее последствия: уезжают молодые и здоровые, остаются старики. Демограф Артак Маркосян предупреждает: через 7-8 лет Армения может столкнуться с депопуляцией. Рождаемость, по его словам, падает уже в течение 10-12 лет, население сокращается, а в программе правительства вопросы демографии вообще не рассматриваются. Словом, дефицит и денег, и армян. И все это — в то время, когда у власти в стране находится правительство, не имеющее ни управленческого опыта, ни реальной программы реформ.

Впрочем, понятно и другое. Даже если сегодня у власти в Ереване окажутся гениальные экономисты, финансисты и демографы, они вряд ли смогут сдвинуть ситуацию. Просто потому, что экономические и социальные проблемы сегодняшней Армении — это плата за агрессию против Азербайджана, вернее, лишь небольшая часть этой платы. Армению в результате ее агрессивной политики обходят и трубопроводы, и железные дороги, и деньги инвесторов, разумеется. И вот из этого уже следует простой и неприятный вывод: решение своих проблем Армении надо начинать не с программ, стратегий и революций, а с нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией, причем, с учетом реального расклада сил, не на своих условиях.

И да, судя по изменениям официальной риторики Азербайджана, Еревану сегодня предоставлен последний шанс урегулировать конфликт без новой войны. И если этот шанс будет упущен,.. то нынешние проблемы Армении покажутся легким ветерком в сравнении с настоящим ураганом.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az