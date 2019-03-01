В Ереване сделали серьезную ставку на «ссору» Баку и Тбилиси, и она не оправдалась

Региональное экспертное сообщество продолжает отслеживать итоги визита в Азербайджан президента Грузии Саломе Зурабишвили. Саммит обошелся без подписания масштабных политических соглашений. Но состоявшиеся в Баку переговоры подтвердили главное: Азербайджан и Грузия остаются дружественными, братскими странами, укрепляют партнерство и весьма оптимистично оценивают будущее собственных отношений. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «Я очень рад, что спустя недолгое время после победы на президентских выборах вы находитесь с визитом в Азербайджане, и тем самым придаете еще большее значение взаимоотношениям между нашими странами. Мы рады, что эти отношения успешно развиваются. Сегодняшний визит и переговоры еще раз доказали, что у наших взаимоотношений хорошее будущее. Наши народы на протяжении веков поддерживали друг друга и жили вместе в дружеской и братской атмосфере». Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заверила: «Я приехала в Азербайджан как Президент дружеской страны. Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию. Альтернативы нашим отношениям нет, у нас перспективные связи». Конечно, главы государств говорили и об общих экономических проектах, а это и нефтепроводы Баку-Супа и Баку-Тбилиси-Джейхан, и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и многое другое. По словам Зурабишвили, основная цель, стоящая перед Грузией и Азербайджаном сейчас, заключается в том, чтобы наметить еще более крупномасштабные проекты.

Для искушенных наблюдателей весьма информативными были и «протокольные» детали: сам формат визита, предусматривавший возложение венков в Аллее Шехидов и к могиле экс-президента Гейдара Алиева, и встреча с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая продолжилась в неформальной обстановке, и тем более поездка госпожи Зурабишвили в Гахский район Азербайджана. Словом, если накануне визита большинство экспертов обсуждали как раз «похолодание» между Тбилиси и Баку, то азербайджано-грузинский саммит в Баку под этим самым «похолоданием», судя по всему, подвел черту: в Баку и Тбилиси вновь говорят о сотрудничестве, братских отношениях и новых проектах, в том числе в области транспорта и логистики. Плюс ко всему никуда не делась и азбучная истина: к расширению связей и укреплению партнерства с Баку Тбилиси подталкивают коренные государственные интересы Грузии.

Но самое главное, президенты Грузии и Азербайджана коснулись такой болезненной и общей для двух государств темы, как оккупация территорий и попытки силовой перекройки границ. Президент Ильхам Алиев напомнил: «Продолжающаяся агрессия Армении против Азербайджана, военная оккупация ею Нагорно-Карабахского региона нашей страны и прилегающих к нему семи районов представляют серьезную угрозу для регионального мира и безопасности. В многочисленных резолюциях и постановлениях, принятых в связи с конфликтом Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, ОБСЕ, НАТО, Советом Европы и другими международными организациями, выражена решительная поддержка территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, урегулирования конфликта на основе именно этих принципов». Информагентства цитировали заявление Саломе Зурабишвили: «Желаю, чтобы нашими совместными усилиями, позитивным подходом больших и малых соседей мы добились территориальной целостности наших стран».

И, похоже, это обстоятельство оказалось настоящим шоком для наблюдателей в Армении. Где ударились в настоящую истерику: как это так — Грузия поддержала территориальную целостность Азербайджана и заявила о необходимости ее восстановления? Особо резвые умудрились даже заявить: а может, президент Грузии Саломе Зурабишвили не в курсе политики официального Тбилиси»?

Авторам последней версии, конечно, надо бы посоветовать обратиться к врачу. Потому как президент Грузии, профессиональный дипломат «европейской», точнее, французской школы Саломе Зурабишвили как-нибудь в курсе позиции собственной страны. И уж точно знает, что с оккупацией собственных территорий столкнулась и Грузия. Более того, как раз накануне визита Саломе Зурабишвили в Азербайджан «министр иностранных дел Нагорного Карабаха» господин Маилян отправился в оккупированный Цхинвали. Тем более в Тбилиси сделали выводы из того, что Армения в ООН не голосует в поддержку территориальной целостности Грузии, предпочитая поддерживать Россию. Не говоря о том, что международное право, уважение границ и территориальной целостности тоже никто не отменял. Грузия, конечно, стремится сохранить добрососедские отношения со всеми сопредельными странами, включая Армению, но это не значит, что здесь станут жертвовать собственными коренными интересами ради симпатий Еревана.

Другое дело, что в этих ереванских воплях слишком уж сквозит разочарование. Здесь, похоже, возлагали огромные надежды на недавнее «похолодание» между Баку и Тбилиси, прилагали нешуточные усилия к тому, чтобы надежно рассорить Азербайджан и Грузию, в основном руками своих «агентов влияния» в Джавахетии, и уже строили радужные планы, где присутствовал и экспорт иранского газа через Армению в Грузию, и открытие «коридоров» через грузинские оккупированные земли, и еще множество «вкусняшек в ереванском вкусе». И были совершенно не готовы к тому, что в политике Грузии возьмут верх коренные интересы страны и традиционные дружеские связи с Азербайджаном и что Баку и Тбилиси начнут обсуждать новые масштабные логистические проекты, где Армения вновь окажется за бортом.

И да, вряд ли это последнее «внешнеполитическое» разочарование для Еревана. Причем не только на грузинском «треке».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az