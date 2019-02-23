Что на самом деле заставляет нервничать МИД РФ?

Свои секреты мастерства есть у представителей практически всех профессий. «Официальные представители» и руководители пресс-служб — не исключение. Здесь множество премудростей: кого приглашать на пресс-конференцию и презентацию, с чего начинать, чем заканчивать, каких слов в каких случаях избегать и какие формулировки предпочтительны…И по совершенно понятным причинам, на первом месте здесь два простых правила: не хамить и не нести околесицы.

Не беремся утверждать, объяснил ли кто-то эти премудрости Марии Захаровой, официальному представителю МИД РФ. Но и ее хамские выходки на регулярных брифингах на Смоленской площади, и откровенные «фейки», которые она пыталась выдать за чистую монету, давно стали притчей во языцех. Накануне эти особенности стиля госпожи Захаровой вновь пришлось испытать на себе нашему коллеге — на этот раз сотруднику агентства «Репорт». Он поинтересовался у госпожи Захаровой: в Москве намечено проведение очередного заседания «Лазаревского клуба», в котором примут участие руководители сепаратистского режима на оккупированных территориях Азербайджана. А Россия при этом сопредседатель Минской группы ОБСЕ…Но, грубо прервав журналиста, госпожа Захарова разбушевалась у микрофона: «Подождите. Причем здесь сопредседательство России, эта функция и данный форум? Каким образом вы соотносите в вашем вопросе? Вот видите, как вы сами в вашем вопросе соединяете вещи, которые соединять не надо». Оказывается, по версии Захаровой, «безусловно, Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и на официальном уровне выполняет все взятые на себя обязательства. При этом в Москве проходят сотни форумов на различные темы. Если у вас есть информация, что в нем каким-то образом участвуют официальные лица, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, я уточню».

А вопрос вышел действительно неудобный. Поясним: речь идет о «Лазаревском клубе», который был создан наиболее активными армянскими лоббистами в России, включая Константина Затулина, первого заместителя председателя комитета госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, который уже давно внесен в Азербайджане в «черный список» нежелательных персон. Именно Затулин и обозначил задачи этого клуба — он должен был стать «новой площадкой для более непосредственных, неформальных контактов в государственной, научной, культурной и общественной сферах двух стран». Первое заседание клуба прошло в Ереване (и ознаменовалось громким скандалом — туда не пригласили Пашиняна). Затем, недели две назад, уже в Москве собрался Совет «Лазаревского клуба», обсудил текущие вопросы и постановил провести следующее клуба 5−6 марта в Москве. Только вот, как сообщал «Регнум», «к участию во втором заседании будут приглашены руководители Республики Армения и «Республики Арцах» (выделено нами, здесь и далее кавычки наши — Minval.az), российские и армянские парламентарии, политики, эксперты, предприниматели, общественные деятели и журналисты двух стран».

Вспомним и другое. Бако Саакян, главарь созданного в захваченном Карабахе оккупационного режима, появляется в Москве не так уж редко. В ноябре 2018 года его появление в первопрестольной уже вызвало острую перепалку между Азербайджаном и Россией. В Баку справедливо возмутились и напомнили: въезд на территорию РФ такого персонажа противоречит и дружественным отношениям Азербайджана и России, и роли РФ как посредника и сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности, согласно которому, Азербайджан и РФ обязались, кроме всего прочего, не поддерживать сепаратизм и пресекать подобную деятельность отдельных лиц. Та же Мария Захарова в ответ заявила: дескать, поездка частная, никакой роли посредника не противоречит, и вообще «претензии» Азербайджана «безосновательны». За что удостоилась ироничного комментария МИД Азербайджана: по логике МИД РФ, Саакяна приехал отдохнуть на озеро Байкал, а не в Москву, где проводил встречи в качестве «главы» оккупационного режима. И вообще интересно узнать: предъявил ли он, въезжая в Россию из Карабаха, то есть с территории. Азербайджана, валидный документ, выданный в соответствии с азербайджанским законодательством? И вот прошло совсем немного времени, и Бако Саакян вновь собирается в Москву. А Захарова в ответ хамит и закатывает истерики у микрофона с обвинениями «да как вы посмели такое у меня спросить!»

Но речь не только и не столько о профессиональном уровне и, как бы это повежливее, поведенческом стиле госпожи Захаровой. Если кто не понял: на заседание «Лазаревского клуба» собираются приглашать руководителей оккупационного режима, созданного Арменией в Ханкенди. Вопрос азербайджанского журналиста затронул весьма болезненную для российской дипломатии тему.

В самом деле, одних только провокационных вояжей господина Саакяна уже достаточно для того, чтобы поставить под вопрос посредническую миссию России в Карабахе. Но это не единственный повод, подберем самый мягкий эпитет, усомниться в посреднической роли России. Россия регулярно преподносит Армении оружейные подарки — совсем недавно Ереван получил четыре истребителя Су-30СМ. Создает с Арменией совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО. Есть и политические гарантии — такие, что министр обороны Армении на приеме в посольстве РФ в Ереване в честь «Дня защитника отечества» заявил: «Я неоднократно отмечал, что российское присутствие в кавказском регионе коллективной безопасности является важнейшим сдерживающим фактором, препятствующим возобновлению боевых действий в регионе и способствующим сохранению региональной стабильности и безопасности». В переводе: именно российский военный «зонтик» позволяет Армении продолжать оккупацию азербайджанских земель. Наконец, совсем недавно от имени Армении, но с явным участием, точнее, с подачи РФ, были сорваны многообещающие переговоры на основе «плана Болтона». А это уже ставит под вопрос обязательства РФ не только перед Азербайджаном, но и перед США — партнером по Минской группе.

Только вот за очередной истерикой Марии Захаровой проглядывает заметная нервозность. Не то чтобы на Смоленской площади не понимали, что реальное поведение РФ входит в клинч и с ее обязательствами как посредника, и с договорно-правовой базой отношений с Азербайджаном. Просто для Москвы оказалось настоящим шоком, что в Баку вместо того, чтобы молча глотать обиду и искать способ «задобрить» Кремль, озвучивают все это вслух. А это верный признак, что Россия более не является на Южном Кавказе этаким «непререкаемым авторитетом» и не располагает здесь монополией на политическое влияние. И, судя по всему, в реальности нервничать МИД РФ заставляет именно осознание неприятного факта: Москва, сделав ставку на Армению, просто упустила регион. Продолжение прежней политики означает, что позиции РФ будут размываться и дальше. Резко менять ориентиры и «сдавать» свой форпост — тоже не хочется. Вот и остается госпоже Захаровой разве что устраивать шоу у микрофона. И старательно не думать, что своим поведением она «сказала» журналистам об истинном положении российской дипломатии на кавказском направлении куда больше, чем собиралась.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az