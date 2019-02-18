Вероятность военного решения в Карабахе возрастает

Мюнхенская конференция по безопасности завершена, и теперь политики, журналисты и эксперты многих стран подводят ее итоги. Спектр тем — самый широкий. Одни обсуждают провал очередной попытки реанимировать ДРСМД, другие — судьбу «Северного потока», третьи — ситуацию вокруг Украины…

Однако для Южного Кавказа новостью номер один становится событие, которого на Мюнхенской конференции не произошло. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедьяров и Зограб Мнацаканян так и не провели своей встречи на полях форума — притом что перед конференцией ее сначала уверенно анонсировали, потом «не исключали», что в переводе с дипломатического могло означать «шансы есть, и мы постараемся их использовать». Но уже в разгар конференции сам Мнацаканян заявил СМИ: он-де вообще не планировал встречу с Мамедъяровым. «Если встретимся здесь в коридорах, то поздороваемся, конечно. Но встреча не планируется,» — заявил он. И хотя глава армянской дипломатии и отметил, что связанная с урегулированием нагорно- карабахского конфликта работа по линии министерств двух стран продолжается, очевидно, что переговорный процесс, еще недавно столь динамичный и оптимистичный, теперь по сути дела сорван.

Это, конечно, само по себе сенсация. Но из разряда если и не ожидаемых, то «спрогнозированных». Тучи над еще недавно многообещающим переговорным процессом сгущались уже давно, и «наблюдения за политическим горизонтом» не оставляли сомнений: «наползают» они с севера. То есть из Москвы. Напомним: МИД РФ с самого начала весьма нервозно отреагировал и на визит Болтона на Южный Кавказ, и на «карабахские» заявления американских дипломатов. Затем, когда переговоры набрали темп, официальная риторика Москвы снизилась, но зато, как по команде, российские эксперты и политологи и пророссийские журналисты и политики в самой Армении начали форменную «бомбардировку» армянской аудитории «утечками» и предположениями: о чем это идет разговор на встречах? О «сдаче территорий»? Дело дошло до прямых угроз военного мятежа со стороны ханкендинских «полевых командиров» и партии «Сасна Црер», созданной профессиональными террористами. В команде Пашиняна занервничали, начали «выстреливать» заявления в стиле «ни пяди земли законным хозяевам мы добровольно не отдадим», в Баку выражали недоумение: надо ли так понимать, что Пашинян вообще выходит из переговорного процесса? Тем не менее ереванская «Грапарак» еще 14 февраля анонсировала переговоры глав МИД, после которых могла состояться уже встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Но министры так и не встретились. Причем складывается впечатление, что надежды на новую встречу сохранялись, и сорвалось все в последний момент.

Можно, конечно, строить множество предположений, какие рычаги пустила в ход Москва вообще и какую роль здесь сыграл разгорающийся скандал вокруг семинара CampCamp в Ереване в частности. Но в чем нет сомнений, так это в том, что срыв переговоров еще на шаг приблизил регион к возобновлению войны. И хотя на Южном Кавказе нет местного аналога «часов Судного дня», тенденции уловить несложно.

Понятно и другое. Персоны вроде Храмчихина, который недавно выступил на страницах «Независимого военного обозрения», могут, конечно, вешать на уши восприимчивой аудитории «камуфляжную лапшу» и уверять, будто бы Армения «одержала полную победу». Но на самом деле это далеко не так. Говорить о «полной победе» можно только после того, как война закончена, подписан мирный договор или один из противников объявил о своей капитуляции. В Карабахе же наступила пауза в активных военных действиях, но за это время расклад сил изменился коренным образом. В беседе с сайтом Новости Армении военный эксперт Ван Амбардзумян с нескрываемым беспокойством сообщил: «Недавно на вооружение Вооруженных сил Азербайджана, в частности ВВС, поступили суперсовременные крылатые ракеты «SOM–B1», которые изготовлены по технологии «Stealth» (в радиолокационном диапазоне крайне малозаметна) и специально предназначены для поражения объектов противовоздушной и противоракетной обороны». Как пояснил эксперт, эти ракеты предназначены ни только для того, чтобы обойти системы ПВО и ПРО, но и для их непосредственного уничтожения.

Понятно, что на фоне роста опасности новой войны Армения рассчитывает на заступничество России. Тем более что Кремль недавно презентовал Еревану истребители Су-30СМ и, если верить министру обороны Армении Давиду Тононяну, обещал Армении новый оборонный кредит. Только вот в Ереване, похоже, упустили главное. Москва уже не является на Южном Кавказе этаким «монопольным модератором». Что и подтвердила та самая конференция по безопасности в столице Баварии. Напомним: накануне Мюнхенской конференции в журналистских и экспертных кругах обсуждалась и возможность трехсторонней встречи Мамедъяров-Мнацаканян-Лавров. Что уже означало бы «смену модератора переговоров», но сохранение диалога и достигнутых наработок. Но этой встречи тоже не произошло. Более того, Сергею Лаврову пришлось довольствоваться обсуждением Карабаха с Зограбом Мнацаканяном, в то время как глава МИД Азербайджана встретился со старшим директором Совета национальной безопасности США Фионой Хилл и не только обсудил с ней вопросы двустороннего диалога и сотрудничества между США и Азербайджаном, но и проинформировал американского дипломата о последней ситуации в переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Еще раньше состоялась встреча Эльмара Мамедъярова с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Обсуждали в первую очередь поставки энергоносителей, но затронули и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. А это значит, что в Баку не просто ведут себя более самостоятельно — растет и интерес к Южному Кавказу ведущих западных игроков. И да, эти самые западные игроки более не ограничиваются политикой в стиле «давайте сядем, поговорим, а вы сами подумайте, как прийти к согласию». И вот такой расклад сил уж точно не обещает ничего хорошего ни самой России, ни ее «форпосту».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az