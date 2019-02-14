И насколько самостоятельную игру ведет здесь Ереван?

В декабре нынешнего года исполняется 40 лет начала советской интервенции в Афганистане. В СМИ, главным образом российских и пророссийских, уже разворачивается дискуссия, публикуются воспоминания и тексты в жанре, который еще Владимир Высоцкий определил с убийственной точностью: «сплетни в виде версий». Сегодня уже понятно: та интервенция, которая замышлялась в СССР как «маленькая победоносная война», возможность укрепить свои позиции к югу от хребта Гиндукуш и на шаг приблизиться к теплым морям, в конце концов подтолкнула СССР.

Отправка Арменией в Сирию своей так называемой «гуманитарной миссии» по своим масштабам, конечно, даже близко не дотягивает до афганской войны. Не говоря о том, что не сказать чтобы очень уж впечатляющий армянский контингент отправился в Сирию всего несколько дней назад, и судить об итогах и результатах этой операции еще слишком рано.

Но в чем не приходится сомневаться, так это в том, что уже на старте этой миссии правительство Пашиняна столкнулось не только с волной критики внутри страны, но и с нешуточными международными проблемами. Против участия Армении в гражданской войне в Сирии на стороне Башара Асада предсказуемо резко выступил Вашингтон. Как заявили в Госдепартаменте США, «мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер. Мы также не поддерживаем никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии. Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и став причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний». В США безошибочно усмотрели в отправке в Сирию армянского контингента очередной верноподданический жест в адрес Кремля, и не просто усмотрели, а открыто отметили это в своем заявлении.

Для Никола Пашиняна это означает очередной — и впечатляющий — крах надежд на западном направлении. Вашингтон по-прежнему считает Армению «форпостом России» и даже не пытается этого скрывать — несмотря на все «околореволюционные» ухищрения и наличии в команде Пашиняна персон, некогда сотрудничавших с западными грантовыми структурами.

Плюс ко всему не получилось у Пашиняна и «укрепить» таким образом собственные взаимоотношения с Москвой. Продолжается скандал вокруг состоявшегося в Ереване семинара CampСamp, который был организован Пражским гражданским центром (Prague Civil Society Centre) — а эта организация получает финансирование из США, да еще в рамках «противодействия российскому влиянию». В кампанию включилась Маргарита Симоньян — сотрудники ее телеканала «внедрились» на этот семинар под видом участников, а теперь главред Russia Today на «Вечере с Владимиром Соловьевым» с возмущением рассказывает, как в Ереване на деньги конгресса США учили молодых оппозиционеров из стран СНГ устраивать революции. Для Еревана такой поворот дел вдвойне обиден: ни Соловьева, ни тем более Симоньян к «армянофобам», «азербайджанским лоббистам» и т.д. ну никак не отнести. Причем дело не ограничивается информационной войной. В ответ на попытки Пашиняна инициировать антикоррупционные расследования против армянских «дочек» российских корпораций РФ дает понять, что не исключено и экономическое давление на Ереван. Так, по сообщению ереванской газеты «Грапарак», российская сторона обсуждает вопрос отказа от концессионного управления ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога». Как напоминает газета, в следственных органах Армении расследуются дела против ЮКЖД, изучается объем осуществленных компанией инвестиций, допрашивают сотрудников, что возмутило россиян. В этом случае армянская сторона окажется в сложной ситуации, поскольку согласно договору, весь подвижной состав принадлежит ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога», продолжает «Грапарак», и добавляет: «…А это означает, что после расторжения договора с россиянами, мы останемся без вагонов, только с пустыми рельсами». Добавим от себя: у России есть техническая возможность перегнать подвижной состав в ту же Грузию, погрузить в Поти на паром и перевезти в порт Кавказ. Более того, лишившись российской подпитки, Армения должна будет сама содержать свои железные дороги в надлежащем состоянии, а на это у нее может банально не хватить средств. Обладая на момент распада СССР лучшей в регионе железнодорожной логистикой, Армениям благодаря собственной агрессивной политике оказалось в безнадежном тупике, и теперь без внешней подпитки не получится даже «гонять» электричку по маршруту Ереван-Гюмри.

Но будем реалистами: все это — игра против Пашиняна, но ни в коей мере не готовность Москвы отказаться от такого форпоста, как Армения. Пашиняны, напомним в который уже раз, приходят и уходят, а геополитические интересы остаются. Тем более что у Москвы в Армении немало тех, на кого она может опереться, и прежде всего в военной верхушке, которая по понятным причинам ориентирована на союз с Россией, и связи у нее с Москвой, точнее, с Арбатским военным округом, куда прочнее, чем у ереванского «болтающего класса».

И вот тут уже нельзя не заметить: вполне возможно, отправка Арменией в Сирию своей миссии была не только и не столько «подарком» Путину, сколько очередным проявлением «дружбы против Турции». Напомним: принимая решение об отправке миссии, в Армении сослались на соглашение о сотрудничестве в военно-технической сфере между правительствами Республики Армения и Сирийской Арабской Республики, подписанное еще в 2001 году. Тогда, напомним еще раз, Армения активно развивала военные связи с арабскими странами, прежде всего с Сирией, причем в Ереване и не скрывали, что дружат с Дамаском именно против Турции и Израиля. И теперь дело не только в том, что армянская миссия отправилась в Сирию сразу же после того, как Израиль возобновил поставки в Азербайджан своих боевых дронов. Одновременно в Ереван прибыла делегация греческого Кипра во главе с министром обороны Саввасом Ангелидисом. Как заявил на совместной пресс-конференции с ним министр обороны Армении Давид Тоноян, Армения и Кипр подписали меморандум о сотрудничестве, включающий 15 сфер взаимодействия, есть определенные договоренности в сфере военной-промышленности и военно-технического сотрудничества. «Уже есть сотрудничество в сфере военно-воздушных сил, ПВО, боевой подготовки подразделений специального назначения», — сказал Д.Тоноян. Кроме того, по его словам, «подписаны еще два документа – об обмене информацией в связи с ситуацией на Ближнем востоке. Другое направление – организация обязательной военной службы. Кипр одна из немногих стран ЕС, сохраняет такую систему и желает обмениваться опытом с Арменией». Оставим в стороне ироничные вопросы, заинтересуют ли Кипр армянские ухищрения, когда на фоне дефицита призывников в армии оказываются юноши, которым по состоянию здоровья там явно делать нечего. Важно другое: договоренности об «обмене информацией в связи с ситуацией на Ближнем Востоке» слишком уж явно свидетельствуют о том, что и здесь имеет место та самая дружба против Турции.

Другой вопрос, насколько самостоятельную игру ведет здесь Ереван. Особенно с учетом того, что после создания тех самых совместных группировок войск Армения лишилась полного контроля над собственной армией. А уж механизм военного сотрудничества с использованием Армении в качестве «обходного канала» отработан давно. Уже в конце девяностых оружие, «подаренное» Армении, всплывало у террористов РКК, через Армению российское оружие в обход санкций ООН доставлялось на Балканы — для сербских подразделений.

Сегодня, конечно, внешне Москва выстраивает вполне дружеские отношения с Турцией. Глава минобороны России Сергей Шойгу на днях побывал с визитом в Анкаре, провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Но о том, какие планы в действительности вынашивает здесь Кремль, дружба Армении против Турции и с Сирией, и с греческим Кипром дает куда большую информацию к размышлению, чем протокольные улыбки и рукопожатия.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az