Правительство Болгарии приняло решение отказаться от предоставления гражданства состоятельным инвесторам, претендующим на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на приобретение недвижимости или существенные капиталовложения в экономику. Об этом на брифинге по итогам заседания кабинета министров, которое состоялось в среду, сообщил министр экономики Эмил Караниколов, передает ТАСС.

«[Наше предложение] касается так называемых быстрых инвестиций, права на получение гражданства за деньги — инвестиции в государственные ценные бумаги и акции. Наша проверка показала, что действие этого закона существенного экономического эффекта не дает, а болгарское гражданство, начиная с 2014 года было предоставлено лишь 50 бизнесменам различных государств, в том числе России, Египта и Пакистана. Соответствующее предложение о поправках в Закон о болгарском гражданстве будет внесено в Народное собрание (парламент) страны», — сообщил Караниколов.

Министр уточнил, что гражданство Болгарии предоставлялось за инвестиции в размере не менее 1 млн левов (около €500 тыс.). В 2014 году были поданы два заявления о вкладе в 89 млн левов (около €44,5 млн), в 2015 году — одно заявление за 13 млн левов (около €6,5 млн). В 2018 году инвестиции в производство составили 491 млн левов (около €245,5 млн).

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