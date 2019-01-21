Ереван воодушевила «армянская истерика» МИД России?

Никол Пашинян наконец-то прошел основные этапы формирования собственной личной власти. Он уже «настоящий» премьер-министр с опорой на большинство своих сторонников в новом парламенте, без приставки «и.о.» И может с полным на то основанием принимать поздравления.

Свое послание направил главе правительства Армении и президент США Дональд Трамп: «Поздравляю Вас с назначением премьер-министром Армении и успехом Вашего блока на парламентских выборах 9 декабря 2018 года. Вместе мы можем достигнуть прогресса в углублении торгово-экономических связей между нашими странами, укреплении безопасности в мире и борьбе с коррупцией. Мирное урегулирование карабахского конфликта будет содействовать этим усилиям. Мои наилучшие пожелании Вам и народу Армении». Казалось бы, пашиняновским пропагандистам самое время раздуть это поздравление до размеров «огромной победы армянской дипломатии», «укреплении отношений с США и странами Запада», «возвращением правосубъектности» и т.д, но особой радости по поводу послания от Дональда Трампа не заметно. Во-первых, сам факт поздравления — это не более чем дипломатическая вежливость. Да еще с такой отсрочкой. А во-вторых, и «в-главных», президент США дал понять, что ждет от Никола Воваевича в первую очередь реальных шагов, направленных на мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Уместно вспомнить: советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в ходе своего визита в регион тоже заявил, что ожидает от Пашиняна после выборов решительных шагов в урегулировании. И теперь Дональд Трамп, несмотря на «шатдаун» и прочие неприятности, просто напомнил Пашиняну, чего от него ждут в США. И самое главное, произошло это вскоре после переговоров в Париже, где стороны обязались готовить народы к миру.

Теоретически дальнейшие события должны были бы развиваться по предсказуемому сценарию. Никол Пашинян, новый «отец армянской демократии», преисполненный высоких идеалов, теперь, опираясь на свой огромный авторитет, начнет готовить общество к миру и урегулированию.

Но вот на самом ли деле по ту сторону линии фронта готовы к тому, чтобы не просто говорить об урегулировании, а действительно сделать реальные шаги? Те самые шаги, которые должны включать в себя и освобождение захваченных азербайджанских земель? На самом ли деле команда Пашиняна, от имени которой Зограб Мнацаканян ведет переговоры в Париже, настроена на результативный диалог? И самое главное, готова не просто до чего-то договориться, а еще и выполнить договоренности?

Возможно, по законам жанра, здесь должны следовать «отсылки» к тому, что свое «особое мнение» могут высказать «самоопределившиеся карабахцы». Тем более что по неофициальным каналам это самое «особое мнение» высказывается регулярно. Недавно «отметиться по теме» решил карабахский правозащитник Карен Огаджанян, который в своем «Фейсбуке» возопил: «Особенно болезненно воспринимается фраза: «подготовка народов к миру». Всех интересует, на каких началах должны подготовить народы к миру? Возникает вполне резонный вопрос: не означает ли это — возвращение к плану Лаврова, предполагающий сдачу территорий, являющиеся государствообразующими? Если это так, то власти Армении должны прекрасно осознавать, что в «Республике Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) никто не будет рассматривать всерьёз подобный план и возможное соглашение на этой основе. Более того весь «арцахский народ» примет его в штыки». После чего ушел во внутриполитические дискуссии: «Хочется верить, что все же армянское руководство далеко от таких планов, несмотря на то, что факты говорят о другом: в последнее время серьезные непродуманные сокращения офицерского состава в армянской армии наносят колоссальный ущерб всей системе безопасности. И это возможно связано с переговорным процессом. Я надеюсь, что профессионализм в управлении армией возьмёт верх над дилетантскими подходами нынешнего руководства армянской армией и армия получит свою достойную поддержку как со стороны властей, так и всего общества». Можно вспомнить, что именно в Карабахе прошел съезд «Дашнакцутюн», у которой отношения с нынешним руководством Армении, прямо сказать, «не вау».

Только вот, рассматривая «под лупой» события на оккупированных азербайджанских землях, важно не упустить того, что происходит в самой Армении. Где вместо «подготовки народов к миру» идет подготовка к войне.

Честно говоря, когда новую войну в Карабахе уже нынешней весной обещала Заруи Постанджян, на это еще можно было не обратить внимания. Тем более что госпожа Постанджян — депутат оппозиционный, да еще давно известна склонностью к громким радикальным высказываниям.

Но вот теперь, как передает ереванская «Иратес», в министерстве обороны Армении состоялся ряд закрытых консультаций, на которых обсуждались чрезмерно важные вопросы, касающиеся не только армянских гуманитарных и миротворческих миссий и корпусов, но и конкретных вопросов. Один из них – не исключающаяся весной, в апреле-мае, возможность «азербайджанских провокаций», вплоть до локальных и даже тотальных военных действий, а также потенциал армянской армии противостоять им. «Это значит, что с текущим и ожидающимся переговорным процессом не связываются большие надежды, а Азербайджан, кажется, торопится, поэтому в последние месяцы молчит и ведет себя спокойно», — достаточно откровенно высказался собеседник издания.

А вот тут нужно пояснение. Азербайджану нет никакой нужды устраивать на линии фронта «провокации» и тем самым подрывать переговоры. Да, у нашей стороны достаточно сил и средств для восстановления своей территориальной целостности военным путем, но в Баку намерены полностью использовать переговорный потенциал. Тем более что развитие событий на переговорной арене, с учетом «правового» преимущества Азербайджана, отвечает интересам нашей страны. Достаточно вспомнить, как об этом высказался высокопоставленный американский дипломат Джордж Кент (чем вогнал ереванский бомонд в нешуточную истерику). Иное дело — Армения. Где уже начинают понимать, что переговоры не обещают ничего хорошего вообще и «юридического оформления» результатов боевых действий начала девяностых в частности. Что уже может подтолкнуть Никола Воваевича к попыткам «силового подрыва» переговоров.

Но… неужели в Ереване ну совершенно не в курсе насчет реального расклада сил? С учетом того, что своим советником господин Пашинян назначил Аршака Карапетяна, который, подберем самый мягкий эпитет, «проявил себя не лучшим образом» накануне апрельских боев 2016 года, такой вариант тоже не исключен. Но куда ближе к истине другое: в Армении рассчитывают, что воевать за их интересы будет…ну, скажем, Россия. Чей МИД накануне устроил впечатляющую истерику на армянскую тему, адресованную Азербайджану. Да еще к тому же все происходит накануне очередного интригующего этапа «газовой интриги»: решается вопрос, пойдет ли через Азербайджан на запад в обход России еще и туркменский газ. Москва и так задействовала против нашей страны все свои лоббистские рычаги, включая европейские «группы влияния». Так что для Армении самое время устраивать на линии фронта силовые провокации.

Другой вопрос, что точно так же на «заграница нам поможет» рассчитывали в Армении в апреле 2016 года. И еще раньше — в годы первой мировой войны. Только вот результаты оказались для Еревана явно не самыми лучшими. И если личный состав «любимого форпоста» и его хозяева не научились извлекать уроков из истории…тогда уже их повторение оказывается неизбежным. А новые «уроки», как правило, бывают куда более жесткими и болезненными, чем предыдущие.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az