Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова политика Ньюта Гингрича о своём сходстве с бывшим президентом Соединённых Штатов Авраамом Линкольном, а также рассказал о достигнутых им успехах.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

Гингрич, по словам Трампа, заявил, что со времён Линкольна средства массовой информации никогда не относились к какому-либо американскому президенту так несправедливо, как к действующему лидеру.

«С другой стороны, не было другого такого лидера, которому удалось бы достичь большего за первые два года президентства!» — написал он.

Minval.az