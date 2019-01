Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал слова политика Ньюта Гингрича о своём сходстве с бывшим президентом Соединённых Штатов Авраамом Линкольном, а также рассказал о достигнутых им успехах.

Об этом он сообщил в своём Twitter.

Гингрич, по словам Трампа, заявил, что со времён Линкольна средства массовой информации никогда не относились к какому-либо американскому президенту так несправедливо, как к действующему лидеру.

«С другой стороны, не было другого такого лидера, которому удалось бы достичь большего за первые два года президентства!» — написал он.

.@newtgingrich just stated that there has been no president since Abraham Lincoln who has been treated worse or more unfairly by the media than your favorite President, me! At the same time there has been no president who has accomplished more in his first two years in office!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 19, 2019