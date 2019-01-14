Проходящий в Литве судебный процесс по делу российских граждан, обвиняемых в преступлениях против человечности, близится к своему завершению. Приговор, как ожидается, будет вынесен 18 февраля 2019 года, сообщает «Спутник». В числе тех, кто может быть осужден заочно, экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Поводом для возбуждения расследования стали трагические события у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года. В марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, власти СССР признали решение противоречащим Конституции.

В январе 1991 года в Литве начались акции протеста. В ночь на 13 января колонна бронетехники Советской армии направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений возле телецентра, по данным литовской стороны, погибли 14 человек, ещё 700 были ранены.

Литовские власти считают, что к гибели людей привели действия военных и тогдашнего высшего руководства Союза. Всего обвиняемыми по делу проходят 58 россиян. Горбачева на процессе хотят объявить соучастником преступления против человечности. Еще один фигурант, экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, может быть приговорен заочно к пожизненному заключению.

Minval.az