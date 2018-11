Азербайджанский групповой танец Яллы (Кочери, Тензере) включен в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране ЮНЕСКО, говорится в совместном заявлении министерств культуры и иностранных дел Азербайджана.

🔴 BREAKING

New inscription on the Urgent Safeguarding List of #IntangibleHeritage: Yalli (Kochari, Tenzere), traditional group dances of Nakhchivan, #Azerbaijan 🇦🇿.

— UNESCO (@UNESCO) 28 ноября 2018 г.

— UNESCO (@UNESCO) 28 ноября 2018 г.