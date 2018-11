Внесены изменения в положение о подготовке водительских удостоверений для водителей и курсах по повышению их квалификации, принятии экзаменов у лиц, желающих получить водительское удостоверение для управления транспортным средством, и правилах выдачи им водительского удостоверения.

Cоответствующее решение Кабинета министров за номером 493 подписал премьер-министр Новруз Мамедов.

Согласно решению, созданы подкатегории A1, B1, C1, D1, C1E, D1E.

— Подкатегория B1 позволяет управлять квадроциклами;

— Подкатегория С1 разрешает водителям управлять автомобилями весом 3500 — 7500 килограммов, грузовыми машинами с прицепом до 750 килограммов;

— Подкатегория D1 — автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими от девяти до шестнадцати посадочных мест, помимо сиденья водителя;

— Подкатегория C1E — автомобилями, сцепленными с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса транспортных средств не превышает 12 000 килограммов;

— Подкатегория D1E — автомобилями, сцепленными с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса транспортных средств не превышает 12 000 килограммов.

При этом удостоверения категорий A, B и C, подкатегорий B1 и C1 выдаются с 18 лет, категории BE и подкатегории C1E — с 19 лет, категории CE — с 21 года, категорий D и подкатегории D1 — с 23 лет, подкатегории D1E — с 25 лет.

Право на управление транспортным средством на территории Азербайджанской Республики дается со следующего возраста:

Велосипед и тележка — с 14 лет.

Велосипед с подвесным двигателем, мопед и транспортные средства, входящие в подкатегорию A1 — с 16 лет.

Транспортные средства, входящие в категории A, B, C и подкатегории B1 и C1, — с 18 лет.

Транспортные средства, входящие в категорию BE и подкатегорию C1E — с 19 лет (при этом необходим годичный опыт вождения транспортных средств, входящих в категории B и C или подкатегорию C1).

Транспортные средства, входящие в категорию CE — с 21 года (при этом необходим трехлетний опыт вождения транспортных средств, входящих в категорию C).

Транспортные средства, трамваи и троллейбусы, входящие в категорию D, и транспортные средства, входящие в подкатегорию D1 — с 23 лет (до 65 лет, также необходим пятилетний опыт вождения транспортных средств, входящих в категории B, С и подкатегорию C1).

Транспортные средства, входящие в подкатегорию D1E, — с 25 лет (до 65 лет, также необходим двухлетний опыт вождения транспортных средств, входящих в категорию D или же подкатегорию D1).

Транспортные средства, входящие в подкатегорию DE — с 26 лет (до 65 лет, также необходим трехлетний опыт вождения транспортных средств, входящих в категорию D).

Распоряжение вступит в силу 1 января 2019 года.

Minval.az