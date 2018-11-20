Как уже сообщал Minval.az, правительство Грузии приняло в понедельник, 19 ноября, решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан страны, которые находятся в «черном списке» из-за задолженностей.

«Наше население встретит новый год без долгов»,- заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе. Он отметил, что аннулирование долгов начнется 15 декабря и продлится до конца месяца. Между тем грузинская оппозиция весьма скептично смотрит на подобное «решение проблемы».

Ждать ли нам аналогичных шагов от наших властей?

Отметим, что в Азербайджане после двух девальваций у граждан тоже возникли проблемы с банковскими кредитами. Однако, несмотря на разговоры об этом на протяжении последних трех лет, правительство Азербайджана не протянуло руку помощи «утопающим» в кредитных долгах гражданам: по-прежнему идут разговоры о том, что долги нужно выплачивать по новому курсу доллара (хотя многие граждане брали кредиты еще до девальваций).

А потому после появления новости о милосердном шаге «Грузинской мечты» у многих людей в нашей стране затеплилась надежда: а вдруг?

Журналисты издания Мейдан ТВ обратились с этим насущным вопросом к депутату Милли Меджлиса Жале Алиевой, которая постаралась оправдать бездействие правительства Азербайджана, причем, оправдать весьма странным «аргументом»: страна находится в состоянии войны. Но, тем не менее, депутат не замедлила заявить и о том, что вопрос возвращения банковских кредитов всегда находится на повестке дня:

— Азербайджан находится в состоянии войны, а потому имеются определенные стратегические и политические вопросы, не решив которые невозможно решить вопрос с кредитами, — ответила Ж. Алиева.

«Но Грузия тоже находится в состоянии войны, да к тому же не имеет доходов от нефти, и если Грузия решит проблему с кредитами, сможет ли это сделать и Азербайджан?» — не сдавали свои позиции журналисты, на что депутат снова аргументировала достижениями властей Азербайджана, при этом отметив, что в Азербайджане много чего делается такого, чего не делается в соседних странах.

— Например, реализуются различные проекты по соцзащите граждан. А потому не надо думать, что если это задумали в Грузии, то почему бы аналогично не задумать в Азербайджане. Тем более, что вопрос банковских кредитов постоянно выносится на повестку дня, и все мы желаем, чтобы этот вопрос был поскорее решен, подытожила Ж. Алиева.

Отметим, что в Азербайджане на повестке дня находится очень много вопросов, в том числе и социальных. Но решения тем не менее многие из них не находят – несмотря на многочисленные обсуждения. Кроме того, глупо апеллировать «состоянием войны» в качестве оправдания, в тот момент, когда страна проводит многомилионные спортивные соревнования и культурные мероприятия, когда миллиарды долларов вкладываются в строительный сектор. Могла бы депутат быть поумнее и придумать какое-нибудь более разумное «оправдание». Или просто честно признаться, что власти страны не пойдут на такой шаг. Тогда и уважения к этому депутату было бы намного больше.

Яна Мадатова

Minval.az