Во многих странах мира сахарный диабет занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. При несвоевременной профилактике и лечении это может привести к очень серьезным последствиям. Статистические данные показывают, что, к сожалению, и в Азербайджане также наблюдается увеличение числа диабетиков. Так, число зарегистрированных за 2017-й год в лечебно-профилактических учреждениях больных диабетом составляло около 243 тысяч лиц, а за 8 месяцев 2018 года — 263 057. Помимо этого, в Азербайджане официально зарегистрировано 1 654 детей, страдающих от диабета. В рамках «Государственной программы по сахарному диабету на 2016-2020 годы» были предприняты необходимые меры с целью обследования и лечения диабетиков. Так, в этом году финансовые средства, выделяемые в рамках государственной программы на покупку лекарств для больных сахарным диабетом, были увеличены до 36 млн. манатов.

Об этом в интервью журналистам сообщил заместитель директора Республиканского эндокринологического центра (РЭЦ) Министерства здравоохранения Бабек Салек.

Заместитель директора РЭЦ также предоставил информацию об основных причинах возникновения сахарного диабета. «Ожирение – самая распространенная причина, которая ведет к сахарному диабету. При ожирении, в организме жиром покрываются как печень, так и поджелудочная железа, из-за этого клетки перестают воспринимать инсулин. Малоподвижный образ жизни является причиной повышенного веса и свойственен пожилым людям, а также к людям, которые много сидят у компьютера или двигаются исключительно на автомобиле и т.д. Также к сахарному диабету ведет несбалансированное питание. На сегодняшний день довольно-таки тяжело найти хотя бы одного человека, который правильно питается. Это связано с ритмом жизни, вредными продуктами, которые мы каждый день едим. Все эти факторы ведут к появлению сахарного диабета. Хочу отметить, что в ряд наиболее часто встречающихся причин появления сахарного диабета следует также включить стрессовые ситуации, которые оказывают разрушительное воздействие на инсулин. Среди факторов, влияющих на прогрессирование сахарного диабета, можно выделить заболевание суставов. Данный фактор можно отнести как к первому типу диабета, так и ко второму. Помимо этого, злоупотребление спиртными напитками – довольно-таки частая причина. Все дело в том, что спиртные напитки влияют на все органы организма, в том числе, и на поджелудочную железу. Если вы будете внимательней относиться к своему организму в целом: следить за тем, что вы кушаете, своевременно обращаться к докторам и вести активный образ жизни, то вполне можно избежать такого серьезного заболевания», — заключил Б.Салек.

Minval.az