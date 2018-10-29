МВД России отправило повторный запрос в центральное бюро Интерпола в связи с задержанием в Турции влиятельного азербайджанского «вора в законе» Надира Салифова (Лоту Гули). Вопрос о возможной экстрадиции в Россию «криминального генерала», который находится в международном розыске, пока не решен. В случае, если он окажется в московском СИЗО, ему могут припомнить и ряд старых убийств.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, после того, как в начале октября 2018 года Лоту Гули был первый раз задержан в Турции, МВД РФ отправило в Интерпол документы о том, что Салифов находится в международном розыске и РФ просит о его экстрадиции в Москву. Однако никакого ответа не последовало. Более того, появилась информация, что Лоту Гули отпустили с запретом покидать Турцию, а потом вновь задержали. МВД РФ 25 октября отправило в Интерпол повторный запрос, рассчитывая на этот раз все же получить ответ. «Больших иллюзий строить не надо. Турция согласится его экстрадировать, только если он натворил что-то совсем ужасное», — полагает источник агентства.

В России Лоту Гули ждут обвинения в двух случаях организации похищений людей и вымогательстве денег. Также ему могут инкриминировать и статью 209 УК РФ (бандитизм). Если Салифов все же окажется в московском СИЗО, оперативники намерены поднять и старые дела о громких убийствах, ниточки от которых ведут к Гули.

Стоит отметить, что до задержания в Турции Гули побывал в СИЗО в Черногории, но сумел спокойно покинуть эту страну. В августе 2018 года Салифов по паспорту на другую фамилию прибыл в Черногорию для того, чтобы 28-го числа с помпой отметить там свой день рождения. Мероприятие должно было превратиться в гигантскую сходку «законников», которая показала бы могущество Лоту Гули. Но в аэропорту Салифов был задержан, поскольку находился в международном розыске. Из Москвы оперативно поступили материалы на его экстрадицию. Однако черногорские власти известили российских коллег, что, продержав Лоту Гули двое суток в СИЗО, отпустили его.

В обоснование своих действий они отметили, что «вор в законе» в указанные периоды никак не мог совершить похищения и вымогательства в России, так как отбывал длительный срок в азербайджанской тюрьме.

Minval.az