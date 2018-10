Турция и впредь будет решительно поддерживать молдавский народ, в том числе тюрков Гагаузии, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в столице Гагаузии Комрате.

По словам Эрдогана, несмотря на отсутствие границ, Турция считает Молдову своим близким соседом.

Президент отметил, что неприязнь в отношении представителей других культур – явление, которое, словно чума, распространяется по всему миру.

“Такие проблемы, как исламофобия и ксенофобия, радикализм на этнической почве и терроризм, мешают мирному сосуществованию народов. Нельзя допустить, чтобы гагаузы столкнулись с подобными проблемами. Надеюсь, каждый из нас будет действовать с учетом этого фактора”, — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Турция, по его словам, сделает все возможное для поддержки жителей Гагаузии, чтобы они могли обеспеченно жить у себя на родине. «Мы большая семья из 300 миллионов человек от Адриатики до Великой Китайской стены», — сказал президент Турции, обращаясь к тюркам Гагаузии.

Pan-Turkism:

«We are a big family of 300 million people from the Adriatic to the Great Wall of China.»#Turkish🇹🇷 President Erdogan addressed the people of #Gagauz Autonomous Region in #Moldova🇲🇩. pic.twitter.com/k0PGoVrlZW

— Ali Özkök — علي أزكوك (@Ozkok_) 18 октября 2018 г.